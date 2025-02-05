中辦業務費遭砍99％恐關門？粉專秀辦護照人潮照片酸：作秀

行政院中部聯合服務中心執行長莊競程、副執行長吳音寧都在臉書PO文表示，中辦業務費遭砍99％，一年剩7萬多元，恐影響中部人辦領護照；有粉專今PO出到外交部中辦辦領護照人潮照，酸「關完燈拍一拍作秀啊」。

也有網友為吳音寧緩頰表示，吳音寧的告示是即將暫停，又不是今天暫停，拜託天天去拍，拍到年底吧！

莊競程說，中部聯合服務中心業務費遭刪除，如今一年剩7萬多元，最嚴重是辦領護照的問題，中辦有存放和製作護照，一旦水電費若沒辦法繳，恐移到台北，目前協商中，影響是民眾權益委辦與代辦廠商違約問題待解決；約聘僱、臨時人員與清潔人員面臨失業。

吳音寧昨在臉書PO文表示，過完年，許多地方已經「開工大吉」，不過行政院聯合服務中心卻面臨「開工大問題」，並附上門口公告「預算遭砍99%，服務業務可能面臨延宕或停擺造成」的照片。

吳音寧以中部服務中心為例說明，這個月的水電油錢郵資電話費等基本開銷，已經付不出來。沒有油錢，公務人員如何去中彰投苗各地安排農水路會勘？沒有電話費，如何聯繫機關，接受陳情，為民服務？這是有史以來第一次遇到的狀況。

吳音寧還點名中彰投苗國民黨立委顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣、謝衣鳯、馬文君、游顥、陳超明、邱鎮軍等11人，「你們到底是基於什麼樣的理由，可以將全台服務中心的業務預算刪除99%，意圖讓公務員無法辦公！」

臉書粉專「海邊睡睡唸」今PO文表示，吳音寧發了一張中部辦公室停止辦公的照片，莊競程還恐嚇大家以後要去台北辦護照了。結果，根本就是關完燈拍一拍作秀啊。粉專也分享中辦一樓的外交部中部辦事處現場民眾人山人海辦領護照的現場照，證明有正常運作。