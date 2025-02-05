賴清德稱預算凍刪3成沒好處 謝龍介：恫嚇人民大可不必

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，當前中央政府可以使用的預算，被大幅刪減及凍結高達三成以上，先例一開，對於全民和國家的利益，都沒有好處。國民黨立委謝龍介批評，用三成來恫嚇在野黨跟人民，提高人民的恐懼感，大可不必。

謝龍介表示，他觀察賴清德就職以來這9個月，「清德兄退步了」，歷年凍結慣例是提出報告跟說明，應該98%以上都解凍，如果「賴主席」還用三成來恫嚇在野黨跟人民，提高人民的恐懼感，大可不必，真正要和解，就是誠心誠意的坐下來。

謝龍介說，在野黨總共刪減多少預算、凍結多少預算，很清楚，所給予的預算總額也超越歷年來的總預算，假如一個政府沒辦法當家，「袂曉駛船嫌溪彎」，那賴清德撤換行政院長的時機已經到了，當行政院長卓榮泰沒有辦法在歷來最多預算的規模下施政，還每天嚎天喊地，人民看起來相當荒謬。

謝龍介提到，他在過年期間，拜訪很多過去投票支持賴清德的鄉親，鄉親說賴清德看起來好像退步了，不像以前那樣有擔當 ，希望「清德兄審視過去在立法院的表現」，然後再看看在野黨其實已經非常務實，把浪費的部分刪除，給予了卓內閣有史以來最高的總預算額度，真的不能執行的話就換人！謝龍介也請賴清德向前總統蔡英文、行政院前院長蘇貞昌請教治國經驗，並傳送給卓榮泰。

國民黨立委賴士葆表示，賴清德這一番的談話根本就不想要朝野和解，只是要操弄總預算來增加大罷免的柴火而已。總預算刪減之後還是歷年來最高的年度預算，怎麼會沒有辦法讓國家運作，至於凍結的部分只是加強監督而已，只要開議之後相關委員會盡快地安排專案報告多數即可啟動，有些凍結案甚至於只要寫順便報告就可以解凍。

賴士葆指出，表面上刪的預算有6.6%，事實上如果扣掉台電的1000億不算的話只有3%多，這與2007年度陳水扁時代的3.1%相差不遠，為何那時候的政府沒有說政府不能運作，而現在政府哇哇叫，且拚命造謠說不能運作，已經拿到歷年來最高的預算如還沒有辦法運作，這個政府就換人做吧！「讓多數黨組閣吧，我們做給你看！」

國民黨立委黃健豪呼籲，希望賴總統的高度談話要基於事實，實際上整體總預算刪減約3%，而不是三成，而主要民主夥伴美國政府，最新的趨勢其實也正在主動大規模的裁減經費，也期待賴政府能夠參考美國案例，重新盤點政府資源避免浪費。