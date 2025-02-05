快訊

年後拚財富自由！大樂透頭獎上看1.3億 春節大小紅包獎號看過來

雲端發票「4人重複中大獎」 財政部稱查無不法：求償廠商2400萬

「鐘點看護移工」3月底上路 4小時收1000到1250元

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德稱預算凍刪3成沒好處 謝龍介：恫嚇人民大可不必

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，當前中央政府可以使用的預算，被大幅刪減及凍結高達三成以上，先例一開，對於全民和國家的利益，都沒有好處。國民黨立委謝龍介今天批評，用三成來恫嚇在野黨跟人民，提高人民的恐懼感，大可不必。圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，當前中央政府可以使用的預算，被大幅刪減及凍結高達三成以上，先例一開，對於全民和國家的利益，都沒有好處。國民黨立委謝龍介今天批評，用三成來恫嚇在野黨跟人民，提高人民的恐懼感，大可不必。圖／聯合報系資料照片

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，當前中央政府可以使用的預算，被大幅刪減及凍結高達三成以上，先例一開，對於全民和國家的利益，都沒有好處。國民黨立委謝龍介批評，用三成來恫嚇在野黨跟人民，提高人民的恐懼感，大可不必。

謝龍介表示，他觀察賴清德就職以來這9個月，「清德兄退步了」，歷年凍結慣例是提出報告跟說明，應該98%以上都解凍，如果「賴主席」還用三成來恫嚇在野黨跟人民，提高人民的恐懼感，大可不必，真正要和解，就是誠心誠意的坐下來。

謝龍介說，在野黨總共刪減多少預算、凍結多少預算，很清楚，所給予的預算總額也超越歷年來的總預算，假如一個政府沒辦法當家，「袂曉駛船嫌溪彎」，那賴清德撤換行政院長的時機已經到了，當行政院長卓榮泰沒有辦法在歷來最多預算的規模下施政，還每天嚎天喊地，人民看起來相當荒謬。

謝龍介提到，他在過年期間，拜訪很多過去投票支持賴清德的鄉親，鄉親說賴清德看起來好像退步了，不像以前那樣有擔當 ，希望「清德兄審視過去在立法院的表現」，然後再看看在野黨其實已經非常務實，把浪費的部分刪除，給予了卓內閣有史以來最高的總預算額度，真的不能執行的話就換人！謝龍介也請賴清德向前總統蔡英文、行政院前院長蘇貞昌請教治國經驗，並傳送給卓榮泰。

國民黨立委賴士葆表示，賴清德這一番的談話根本就不想要朝野和解，只是要操弄總預算來增加大罷免的柴火而已。總預算刪減之後還是歷年來最高的年度預算，怎麼會沒有辦法讓國家運作，至於凍結的部分只是加強監督而已，只要開議之後相關委員會盡快地安排專案報告多數即可啟動，有些凍結案甚至於只要寫順便報告就可以解凍。

賴士葆指出，表面上刪的預算有6.6%，事實上如果扣掉台電的1000億不算的話只有3%多，這與2007年度陳水扁時代的3.1%相差不遠，為何那時候的政府沒有說政府不能運作，而現在政府哇哇叫，且拚命造謠說不能運作，已經拿到歷年來最高的預算如還沒有辦法運作，這個政府就換人做吧！「讓多數黨組閣吧，我們做給你看！」

國民黨立委黃健豪呼籲，希望賴總統的高度談話要基於事實，實際上整體總預算刪減約3%，而不是三成，而主要民主夥伴美國政府，最新的趨勢其實也正在主動大規模的裁減經費，也期待賴政府能夠參考美國案例，重新盤點政府資源避免浪費。

總預算 謝龍介 賴清德

延伸閱讀

賴清德：大砍預算先例一開 對全民和國家利益都沒好處

賴清德：DeepSeek風險巨大 台灣受影響第一線不可不慎

黃國昌嗆賴清德對大罷免表態 綠冷回：黃主席專心黨務

基層不滿以罷制罷綠委太少 賴士葆：菜會慢慢上

相關新聞

李文忠閃辭國防院執行長 妻：他每夜香菸伴公文，體檢不及格

國防安全研究院執行長李文忠以健康因素請辭獲准，他的妻子陳德愉今晚也透過臉書貼文，強調李文忠「每夜香菸伴公文至凌晨」，前幾...

環境部第二波人事地震 三高階主管大風吹

去年第三季環境部部長彭啟明於公布自上任以來的首波高階人事調整，共涉及7名12職等的高階官員，本次春節結束後再傳第二波高階...

賴清德稱預算凍刪3成沒好處 謝龍介：恫嚇人民大可不必

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，當前中央政府可以使用的預算，被大幅刪減及凍結高達三成以上，先例一開，對...

呼應朱立倫推民生法案 國民黨團 : 核電延役列優先案

國民黨主席朱立倫今日宣布第三會期，國民黨立院黨團將推動優先重大民生法案為全民創造幸福，為國家開創未來。國民黨團下午發布聲...

政院各區辦淪政客收容所 藍黨團：卓榮泰敢處理？

今日行政院中部辦公室執行長吳音寧表示，因業務費遭立法院刪除中辦被迫關門大吉。國民黨立院黨團下午發布聲明，表示此時是檢討行...

陳菊住院把薪水全繳國庫 李俊俋：可惜不能拿來繳水電費

監察院長陳菊去年12月下旬因流感到高醫就診，出院前卻發現小中風，目前復健中。監察院秘書長李俊俋證實，陳菊為了不想讓人說話...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。