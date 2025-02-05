李文忠閃辭國防院執行長 妻：他每夜香菸伴公文，體檢不及格

國防安全研究院執行長李文忠以健康因素請辭獲准，他的妻子陳德愉今晚也透過臉書貼文，強調李文忠「每夜香菸伴公文至凌晨」，前幾天健檢果然交出不及格的成績單，她不得不叫李文忠「停一停」。

李文忠昨晚突然以健康因素為由請辭國防院執行長，不過傳出他遭國防院內人士具名向層峰檢舉飆罵下屬等狀況。李文忠受訪時則強調自己接任執行長後身體傳出警訊，也表示和院內同仁相處是講話太凶、修養不夠，但與男女性同仁關係都很好。

陳德愉在臉書貼文表示，李文忠至國防院以來，廢寢不忘食，每夜香菸伴公文至凌晨；2024年底一場感冒至今年農曆年還不癒，前幾天至醫院做健檢，結果交出不及格的報告。

她說，醫生要求李文忠立即裝支架、改善生活作息、並且戒菸，「不然，我們很快就見不到他了。」所以，她也不得不叫李文忠停一停了。

她強調，很感謝長官的體諒與同仁們的承擔協助，讓李文忠可以去修復身體，他會立即去動手術，她也會督促李文忠戒菸，養成健康的生活方式。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康