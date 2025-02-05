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因應川普關稅變數 賴清德：台美有充分溝通管道

中央社／ 台北5日電

美國總統川普祭出關稅措施，外界關注台灣是否受衝擊。民進黨今天召開中常會，與會人士表示，兼任民進黨主席的總統賴清德在會中強調，台灣與美國有充分溝通的管道，行政院也有組成專案小組討論美國關稅等相關措施，政府有掌握國際情勢，也會進行評估。

川普（Donald Trump）上任後啟動關稅戰，先前擬對加拿大、墨西哥輸美商品祭出關稅大刀，3日宣布暫緩課徵，延期1個月，不過對中國商品加徵關稅則在4日生效。

民進黨今天召開中常會，立委王世堅在中常會後受訪指出，賴清德會中提及，美國是台灣重要的盟友，主導世界的經濟跟秩序，台灣跟美國有順暢溝通管道，在對美投資方面，政府也密切觀察配合，目前對美投資超過1000億元還會適度增加，增加向美國採購天然氣跟原油的比例也是可能選項。

與會人士進一步說明，由於川普政府陸續推出新措施、股市受到衝擊，賴清德在會中發表對國際情勢與美國新政府的看法，主要是強調台灣跟美國有充分溝通管道，一直溝通順暢，行政院也有組成專案小組討論相關措施；對美措施都依據國際情勢評估掌握中，政府部門都有在做。

另外，今天是農曆年節後的首次中常會，賴清德也親自至各部門發紅包。賴清德強調，新的一年，政府的任務與目標沒有改變、責任和挑戰更加重大，希望府、院、黨、黨團繼續一起努力，穩健、有序地引領台灣向前。

溝通 美國 賴清德

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