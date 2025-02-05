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呼應朱立倫推民生法案 國民黨團 : 核電延役列優先案

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今下午主持國民黨中常會，宣布本屆立法院第三會期，國民黨立院黨團將推動優先重大民生法案為全民創造幸福，為國家開創未來。記者蘇健忠／攝影
國民黨主席朱立倫今下午主持國民黨中常會，宣布本屆立法院第三會期，國民黨立院黨團將推動優先重大民生法案為全民創造幸福，為國家開創未來。記者蘇健忠／攝影

國民黨主席朱立倫今日宣布第三會期，國民黨立院黨團將推動優先重大民生法案為全民創造幸福，為國家開創未來。國民黨團下午發布聲明呼應，表示因應AI產業競爭白熱化及國際經貿關稅大戰在即，將全力配合推動制訂及修正相關法律，全力拚經濟，協助產業渡過難關，維繫得來不易的國家產業競爭力。

國民黨團表示，今日朱主席在國民黨中常會所宣布的包括制訂「AI基本法」、「長照保險法」，以及修正錯誤能源政策，將「非核家園」改為「非碳家園」，修正「電業法」成立獨立監督委員會及延長核電廠期限從40年到60年，都將是國民黨團的優先推動法案。國民黨團用實際的修法行動，民生經濟擺中間，政治惡鬥放兩邊。停止內耗，讓台灣年輕人能夠看到未來的希望。

國民黨團指出，民進黨政府非核家園已經使台灣過度依賴火力發電，造成空汙及傷害人民健康，讓全民用肺發電。因此與國際接軌，朝向非碳家園目標努力，直接修正電業法，刪除非核家園目標，才是正確明智的選擇。

國民黨團提到，因應高齡社會來臨，為挹注長照資金不虞匱乏，也將推動長照保險制，制定長照保險法，以保險方式擴大長照資金來源。另外為推動運動產業，將修正「運動產業發展條例」鼓勵更多民間企業投入及參與運動產業。

國民黨團強調，民進黨只會搞鬥爭、大罷免，為了政黨私利無所不用其極，浪費社會及國家有限的資源在所不惜。國民黨為了人民、為了國家、為了台灣的未來，國民黨將持續推動重大民生優先法案，全力以赴，義無反顧。

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