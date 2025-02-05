快訊

台鐵平均票價漲幅26.8% 一張圖看各站新票價

大S骨灰安置家裡 小S證實「不辦告別式」：思念她就放在心中

聽新聞
0:00 / 0:00

政院各區辦淪政客收容所 藍黨團：卓榮泰敢處理？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院中辦執行長莊競程。圖／臉書
行政院中辦執行長莊競程。圖／臉書

今日行政院中部辦公室執行長吳音寧表示，因業務費遭立法院刪除中辦被迫關門大吉。國民黨立院黨團下午發布聲明，表示此時是檢討行政院各地區服務中心最佳時機，中辦關門各部會地方業務照常運作，各部會在各區也都有自己的辦公室或派出機關完全不受影響。行政院各區聯合服務中心存在的目的只是在幫民進黨收留「失意政客」，應該藉此機會好好檢討行政院組織架構，去除盲腸機關，此時不做，更待何時。

國民黨團表示，行政院中部聯合服務中心（行政院中辦），過去是精省後留下的機關，在民進黨執政後卻變成民進黨最大的「失意政客回收中心」，細看民國114年度中央政府總預算，行政院聯合服務中心編列共3689萬5千元，刪除3652萬元6千元，卻沒有正式的職掌，早已淪為民進黨各派系喬事中心。

國民黨團指出，各區執行長、副執行長更是「失意政客養老中心」，各區執行長、副執行長每月薪水動輒高達10萬元以上，比照簡任文官12至13職等，不需公務人員任用資格，民進黨在野時說要裁撤，執政後卻是「肥貓塞飽塞滿」，請問行政院長卓榮泰，任用這些失意政客來坐領高薪，把人民的血汗錢，拿來養肥貓，這就是使用預算的方式嗎？

國民黨團點名，中部聯合服務中心現任執行長莊競程，前立委，台中市立委落選人；現任副執行長吳音寧，前北農最貴實習生，彰化縣立委落選人；東部聯合服務中心現任執行長洪宗楷，前民進黨台東籍議員；雲嘉南聯合服務中心現任執行長劉米山，前民進黨台南市議員；金馬聯合服務中心現任執行長吳增允，前民進黨金門縣黨部主委。行政院拿人民的錢，養民進黨的失意政客，才是現在行政院各區服務中心最大的問題。卓榮泰敢處理嗎？有能力處理嗎？

國民黨團強調，「請問卓榮泰院長，這些肥貓是你任命的？還是各派系塞給你的？你要不要出來好好說明一下，原來中央政府今年高達近三兆的公務預算都來養這些人了，所以沒錢執行常規業務，是這樣嗎？全民才要你給個說法，好嗎？」

國民黨 民進黨 行政院

延伸閱讀

不容拖延新選罷法上路 覆議案在野11日封殺不邀卓揆說明

【重磅快評】老柯感覺對味 卓榮泰成了歷來最穩閣揆？

行政院新春團拜沒茶點 卓榮泰：不是省 是沒了

黃國昌嗆卓榮泰吃飽太閒 民眾黨團反對選罷法覆議案

相關新聞

陳菊住院把薪水全繳國庫 李俊俋：可惜不能拿來繳水電費

監察院長陳菊去年12月下旬因流感到高醫就診，出院前卻發現小中風，目前復健中。監察院秘書長李俊俋證實，陳菊為了不想讓人說話...

環境部第二波人事地震 三高階主管大風吹

去年第三季環境部部長彭啟明於公布自上任以來的首波高階人事調整，共涉及7名12職等的高階官員，本次春節結束後再傳第二波高階...

呼應朱立倫推民生法案 國民黨團 : 核電延役列優先案

國民黨主席朱立倫今日宣布第三會期，國民黨立院黨團將推動優先重大民生法案為全民創造幸福，為國家開創未來。國民黨團下午發布聲...

政院各區辦淪政客收容所 藍黨團：卓榮泰敢處理？

今日行政院中部辦公室執行長吳音寧表示，因業務費遭立法院刪除中辦被迫關門大吉。國民黨立院黨團下午發布聲明，表示此時是檢討行...

黨中央要和是怯戰？ 牛煦庭：應以國政優先

「政黨政治上本來就該以國政為優先，黨中央喊話民進黨不要大罷免，也是一種戰術彈性運用！」國民黨立委牛煦庭5日受訪時表示...

黃國昌不排斥新北藍白共推 藍：國民黨有初選制度

民眾黨代理主席黃國昌稱自己不排斥2026新北市長選戰由藍白共推人選，國民黨發言人楊智伃今天說，國民黨一直以來都有初選制度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。