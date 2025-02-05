政院各區辦淪政客收容所 藍黨團：卓榮泰敢處理？

今日行政院中部辦公室執行長吳音寧表示，因業務費遭立法院刪除中辦被迫關門大吉。國民黨立院黨團下午發布聲明，表示此時是檢討行政院各地區服務中心最佳時機，中辦關門各部會地方業務照常運作，各部會在各區也都有自己的辦公室或派出機關完全不受影響。行政院各區聯合服務中心存在的目的只是在幫民進黨收留「失意政客」，應該藉此機會好好檢討行政院組織架構，去除盲腸機關，此時不做，更待何時。

國民黨團表示，行政院中部聯合服務中心（行政院中辦），過去是精省後留下的機關，在民進黨執政後卻變成民進黨最大的「失意政客回收中心」，細看民國114年度中央政府總預算，行政院聯合服務中心編列共3689萬5千元，刪除3652萬元6千元，卻沒有正式的職掌，早已淪為民進黨各派系喬事中心。

國民黨團指出，各區執行長、副執行長更是「失意政客養老中心」，各區執行長、副執行長每月薪水動輒高達10萬元以上，比照簡任文官12至13職等，不需公務人員任用資格，民進黨在野時說要裁撤，執政後卻是「肥貓塞飽塞滿」，請問行政院長卓榮泰，任用這些失意政客來坐領高薪，把人民的血汗錢，拿來養肥貓，這就是使用預算的方式嗎？

國民黨團點名，中部聯合服務中心現任執行長莊競程，前立委，台中市立委落選人；現任副執行長吳音寧，前北農最貴實習生，彰化縣立委落選人；東部聯合服務中心現任執行長洪宗楷，前民進黨台東籍議員；雲嘉南聯合服務中心現任執行長劉米山，前民進黨台南市議員；金馬聯合服務中心現任執行長吳增允，前民進黨金門縣黨部主委。行政院拿人民的錢，養民進黨的失意政客，才是現在行政院各區服務中心最大的問題。卓榮泰敢處理嗎？有能力處理嗎？

國民黨團強調，「請問卓榮泰院長，這些肥貓是你任命的？還是各派系塞給你的？你要不要出來好好說明一下，原來中央政府今年高達近三兆的公務預算都來養這些人了，所以沒錢執行常規業務，是這樣嗎？全民才要你給個說法，好嗎？」