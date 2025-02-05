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李文忠閃辭國防院執行長 賴士葆：當烏鴉不被綠營所容

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國防安全研究院執行長李文忠宣布請辭。圖／聯合報系資料照片
國防安全研究院執行長李文忠宣布請辭。圖／聯合報系資料照片

國防安全研究院執行長李文忠3日向國防部長顧立雄請辭被批准。國民黨立委賴士葆今日對此表示，李文忠多次烏鴉見解，不能見容於當道，「被請辭」是遲早的事情。

賴士葆說，李文忠接國防安全研究院執行長職務不到幾個月，才雄心勃勃地宣布要打造國防院成為鑽研台海情勢的國際權威智庫，傳出被請辭消息，下台的身影就像很多從民進黨出走那些有良知的諤諤之士，都是批評民進黨背離創黨初衷，因言賈禍，再次證明民進黨的一言堂現象，李文忠的下場不太奇怪。

賴士葆表示，追溯過去李文忠的言行紀錄來探討，對於扁家貪腐，絕大多數民進黨公職選擇包庇力挺，大砲性格的李文忠不苟同，辭去立委，被綠營列為11寇；李文忠擔任退輔會副主委時對九合一選舉失利，李在內部群組批評，黨有黑道中常委，政黨將黨的價值丟一旁，失去道德高度，怎能取信於人。

賴士葆提到，李文忠在民進黨黨慶時投書媒體，建言民進黨執政應接受中華民國的圖騰和記憶，並包容接納中華文化。面對北京統戰，應抱持更靈活開放，不斷地向中國人民釋出善意。李文忠呼籲黨內應該調整逢中必反的現象，避免與中國國族主義對撞。

賴士葆指出，李文忠最近受訪，直言為何大法官不讓國民黨推薦人？另外針對財劃法，李說財政下放和地方自治是民進黨創黨到現在的主張，應該要協調，但賴政府沒有努力去協調。

賴士葆總結，從以上幾點觀之，李文忠言所當言，揭發自家人的弊病，當綠營權貴珍惜享受權力和資源，不敢針貶時弊，選擇禁聲，李文忠多次烏鴉見解，不能見容於當道，「被請辭」是遲早的事情。

李文忠 民進黨 賴士葆

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