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中央總預算大刪2076億元 盧秀燕：剁掉一些還是歷史新高
立法院大刪中央總預算2076億元，台中市長盧秀燕今說，總預算被剁掉一些還剩2.9兆，也是創歷史高峰，盼中央要補助更多；內政部政務次長董建宏現場大吐苦水表示，內政部需要立委預算支持，盼地方首長發揮影響力。
北區進化北路（中清路至崇德路）道路、共桿建置及人行道改善工程完工祈福典禮今早登場，包括盧秀燕、立委江啟臣、黃健豪、羅廷瑋、市議員陳政顯、陳俞融等人與會，董建宏也代表內政部出席。
董建宏致詞時表示，這項工程總預算7200萬元，其中82％為內政部透過前瞻計畫補助，他代表內政部感謝台中市政府配合，也請在座立委在預算上面解凍支持，更希望地方首長發揮影響力。
盧秀燕致詞說，中華民國總預算在前總統蔡英文時代是2兆多，當時創新高，以賴清德總統任內也想做事，提出3兆元總預算，有被剁掉一些，剁掉後還剩2.9兆也是創歷史高峰，因為分母變高，凍與刪2、3000億，占比不高，現在拿到的總預算比以前還要多。
盧秀燕話鋒一轉表示，現在通過預算比蔡總統時代還多，講這麼多重點是中央要補助更多，這次補助82％下次希望100％。
董建宏會後補充，內政部一年補助地方政府195億元，包括租金補貼等都攸關民生，需要是立委在預算上給內政部解凍、支持，重新討論經費的刪除；最新一期的前瞻計畫並未審查通過，還在立院等待表決，盼地方首長發揮影響力，讓預算趕快通過。
董建宏指出，內政部盼能與地方政府攜手合作，需要大量經費支持，包括被立院凍結、刪除的事務費，事務費刪除後，同仁無法到地方、無法了解地方環境需求、如何設計是最好的，懇請地方首長發揮影響力去說服立委，重新改變總算如何合理分配，才能讓國家往前走一步。
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