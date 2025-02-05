柯文哲遞狀指鍾小平「含血噴人」 民眾黨盼予應有懲罰

民眾黨前主席柯文哲官司纏身，近日遞狀指控台北市議員鍾小平，喊話法官依法判決維護清譽。民眾黨發言人吳怡萱今天表示，鍾小平長期以來都是造謠源頭，為了搶鏡頭、蹭聲量賺取個人紅利，導致整個社會更加撕裂，希望法院能夠給予應有的懲罰。

台北地方法院裁定柯文哲羈押禁見，民眾黨不滿鍾小平指控收賄數億元等，吳怡萱去年9月代柯自訴加重誹謗罪，柯文哲近日也遞狀指控含血噴人，希望法官依法判決維護其清譽，北院今天傳喚自訴代理人開訊問庭。

吳怡萱稍早受訪時表示，過去在柯文哲的相關案件，鍾小平一直以來都是造謠源頭，一下子講3、4億元，一下子講1500顆比特幣，但是起訴書只有某時地，請問哪來的數億元跟1500顆比特幣，鍾小平為了搶鏡頭、蹭聲量賺取個人紅利，上遍各大綠色媒體，只是讓整個社會更加撕裂，「對於柯文哲的名譽，已經造成嚴重受損。」

吳怡萱批評，鍾小平的發言總是反覆無常，一下子說有看過鹹濕簡訊，隔天卻又說早就忘記，如果再沒有得到應有的回應，這個社會已經沒有公平正義，柯文哲在書狀寫得非常清楚，就是希望法院給予應有的懲罰，法官的判決非常重要，相信會帶給社會大眾很重要的啟示。

媒體詢問，代柯自訴是否為參選議員做準備，吳怡萱則表示，這是兩件事情，自己身為民眾黨發言人，本來就要為柯文哲聲援、透過法律方式捍衛清白，「這是我們應該要做的事」，況且鍾小平本身就是造謠議員，因此跟選舉一點關係都沒有。

吳怡萱也說，對於鍾小平的造謠行為，現在已經無法用言語形容，希望這個社會不要無限助長「鍾小平們」，每個人都應該為造謠的行為負責。