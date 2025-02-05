黃國昌不排斥新北藍白共推 藍：國民黨有初選制度
民眾黨代理主席黃國昌稱自己不排斥2026新北市長選戰由藍白共推人選，國民黨發言人楊智伃今天說，國民黨一直以來都有初選制度，2026會透過制度協調出最好的候選人。
黃國昌4日表示，2026選戰「我全心全力100%投入」，不管全台輔選，還是直接下去戰其中一都的地方首長；新北目前是他的責任區，在新北耕耘從沒停止過，如果有藍白協調機制，「我完全不會排斥」。新北市長侯友宜今天則說，國民黨有國民黨的選舉機制，最重要的是在這個機制的過程當中，要尊重新北市市民的選擇。
楊智伃下午在國民黨中常會後受訪表示，國民黨一直以來都有初選制度，在各地提名各縣市長參選人，都會用制度選出最能戰勝贏得民意的人選，接下來2026年選舉，也同樣會用國民黨既有制度協調出最好的參選人。
談到遭綠營質疑國民黨派黨公職投入罷免行動，楊智伃說，這些參與罷免的藍營青年都是自發性自主行動，黨中央對此表達尊重，這些藍營青年不但沒有拿黨職的錢，更沒有黨職，都代表自己，代表民意。
楊智伃指出，民進黨卻忽視民意，對其貼上標籤，1隻手指指著別人，4隻手指指著自己，要不要思考所謂民意團體是不是民進黨自己人，從去年基隆市長罷免案至今，這些所謂的民意團體都跟民進黨有著千絲萬縷的關係。
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