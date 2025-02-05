黃國昌請假代理主席力拚黨魁選舉 黨務暫交周榆修負責

民眾黨主席補選2月15日登場，代理主席黃國昌今天開始請假，民眾黨發言人吳怡萱表示，黨主席補選昨天進行號次抽籤，黃國昌有其個人考量，主要還是希望選務和平順暢，目前黨務交由秘書長周榆修負責。

民眾黨下午舉行線上黨政聯繫會議，吳怡萱會後受訪時表示，中央委員會兩周開會一次，再隔周就是黨政聯繫會議，今天是新任中央委員上任後首次開會，與會者包括中央委員及相關黨職人員。

吳怡萱說，民眾黨主席補選昨天進行號次抽籤，黃國昌隨即請假代理主席的職位，主要是希望選務運作更加和平順暢，目前黨務交由周榆修負責。

此外，民眾黨中央委員江和樹昨天表示，前立委蔡壁如有意退選爭取副主席，揚言民眾黨中央黨部「搓圓仔湯」就會退黨。吳怡萱表示，江和樹可能在地方聽到很多風聲，但是中央黨部聞所未聞，「這些消息或者內容，目前為止都是空穴來風」，黨主席補選進度一切如常，更別說民眾黨章根本沒有副主席的位置。

民眾黨選舉委員會主委林富男稍早受訪時也說，沒有所謂「搓圓仔湯」的事情，「絕無此事，斷不可能」，江和樹可能是有所誤會，希望外界正面看待民眾黨主席補選，而蔡壁如也沒有要退選黨主席，「對於兩位候選人，我都保持暢通聯絡，農曆過年前後都有聯絡。」