因言論得罪高層辭國防院執行長？ 李文忠：純粹健康考量

國防院執行長李文忠突傳離職，他今日向本報表示，純粹因健康因素自請離職，並無外傳所謂冒犯女性情事。外傳他月前在接受自媒體專訪時，曾評論當局對當前政治情勢處理的態度而招致不快，李文忠表示，他的確公開評論一些政治事務，且評論不符合他的工作性質，「這是事實」，但是否引起任何人的不快？「我不知道」。

李文忠說，請辭確實因身體狀況，他數年前因心血管阻塞植入兩支血管支架，近年雖身體指數尚佳，仍勤於登高山運動，並不覺有所不適。

李文忠說，出任國防院執行長後，他的身體傳警訊，一個小感冒長達1個半月至今未癒，另任現職後因舒解壓力之故，抽煙量大增。月前他赴醫療機構進行高端精密檢查，確認心血管與呼吸道確實出狀況，醫矚必須再裝支架並要求戒煙，調整工作生活作息。他因此事前向國防院董事長霍守業請辭，霍一度挽留，但他考量身體因素，仍於昨日遞出辭呈堅辭現職獲同意。

針對外傳曾冒犯女性遭檢舉，李文忠否認，強調完全沒有，他與男女性同仁關係都好，對女性沒有任何感情發展也沒有任何私下接觸。另對外傳李文忠在網路社群某些談話遭到「截圖」，李文忠說他也曾聽聞，但他講話一向大而化之且開放，「這有可能」，但要看是什麼內容。他自信未冒犯任何人，或許有人加以曲解，但他自信絕不是所謂任何過度的言詞。

李文忠說，他過年前曾邀請任職退輔會時所有女性秘書與男性主任、包括國防院兩位女性秘書餐敘，他致贈小紅包致意，與大家感情和睦，「若老闆有什麼惡習，大家豈非避惟恐不及」。他會講一些玩笑話，但對方一定可證實他是正人君子，「一定沒問題」，絕無逾矩。

外傳李文忠任事要求十分嚴厲，招致某些下屬不快及反彈，甚至有向外檢舉。李文忠表示，他對事要求確實嚴格，有時講話太兇是他的缺點，但他是有名的愛護部屬。

李文忠舉例，年前他曾獲一筆獎金，但他主張均分給有功的約聘雇下屬，支持愛護基層同仁，他在國防院曾為同仁爭取許多福利，縱使他要求嚴格，但愛護同仁的心毫無疑問。他尊重當事人對他嚴格要求的感覺，他堅持工作要求，但機關必須關照同仁，若言詞過於強烈，是他修養不夠，確實必須檢討。

李文忠過年前曾赴應邀上自媒體「筱君PLUS台灣」接受訪問，當時面對主持人提問立法院因預算所陷入的朝野僵局時，他曾直言執政黨並未處理好當前情勢。外傳相關言論被解讀成批評當局，招致高層不悅。李文忠說，他確曾公開評論一些政治事務，而這些評論不符合他的工作性質，這是事實。但此事有無引起任何人不快？他不知道。

至於未來職涯規劃，李文忠低調表示，當前除接受醫療調養身體外，他不會放棄登山縱情野外的習慣，唯有如此才能維持良好的身體機能。

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