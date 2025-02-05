賴清德：大砍預算先例一開 對全民和國家利益都沒好處

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，當前中央政府可以使用的預算，被大幅刪減及凍結高達三成以上，對外很難展現出台灣願意多做的態度，這勢必會影響到，台灣面對國際局勢變化的處理能力。希望在野黨能夠再次審慎評估，這種先例一開，對於全民和國家的利益，都沒有好處。

賴清德指出，近期國際市場受到諸多因素影響，有一些波折，在新春開工時，也對台灣的經濟、造成短暫的震盪。台灣要在國際情勢的快速變化中，找出自己最有利的位置，同時貢獻區域繁榮發展，更要堅持以規則為基礎的國際秩序，並重視理念相近盟友的意見。

賴清德說，政府在守住國家利益、原則底線之外，要展現出「願意多做、願意多幫忙」的態度，才能在國際互動上，獲取更多談判的利基。此外，最近天氣都持續濕冷，又會有一波冷空氣來到台灣，北部可能下探十度，請國人朋友多注意保暖，也要呼籲國人，流感好發的季節尚未結束，目前，公費加上自費流感疫苗仍有庫存，請65歲以上長者、高風險慢性病患者、學生、以及學齡前幼兒，盡速接種疫苗，守護自身和家人的健康。