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賴清德：DeepSeek風險巨大 台灣受影響第一線不可不慎

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

民進黨中常會今天邀請台灣人工智慧學校秘書長侯宜秀，以「中國對大型語言模型的言論管控與台灣因應之道-以深度求索（DeepSeek）為例」為題進行專案報告，黨主席賴清德聽取報告後表示，中國透過AI服務影響全世界的價值觀，這對民主同盟國家產生的風險非常巨大，台灣處於受影響的第一線，不可不慎。

賴清德指出，隨著全世界對於AI服務需求持續增長，中國的大型語言模型在全球市場擴張，中共的內容審查機制會更嚴格、言論自由會更受限制。目前DeepSeek AI服務，在模型語言訓練上有思想審查偏見及限制訊息，也有侵害個人隱私及資料取得等疑慮，世界各主要國家（美、英、法、日、韓、澳洲、印度、愛爾蘭、義大利及馬來西亞等國）皆對DeepSeek進行評估並採取風險控管。

賴清德說，下周將在法國舉辦的人工智慧行動峰會（AI Action Summit）也即將進行相關討論；我國行政院也宣布公務機關禁止使用DeepSeek，要強化政府機關資安防護罩。

賴清德表示，面對極權主義擴張與威脅，主要國家紛紛建構自己的主權AI，由於地緣政治因素，台灣在經濟文化方面無可避免受到中國的影響甚巨，台灣需要加快腳步發展AI技術，並且擴大各領域AI應用服務，建立AI法規治理，強化資料治理架構，與民主國家緊密鏈結，要打造具民主價值的智慧科技島，讓台灣更為安全繁榮。

DeepSeek 語言 賴清德

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