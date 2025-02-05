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士北議員喊罷綠委吳思瑤 侯漢廷怒發文疑被檢舉到下架

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員張斯綱。本報系資料照。
國民黨北市議員張斯綱。本報系資料照。

罷免潮，藍營喊罷民進黨立委吳思瑤，連署持續進行中，不只國民黨北市議員張斯綱發聲力挺，新黨議員侯漢廷也發文號召，結果卻被疑似大量檢舉攻擊到被下架，直呼「你越檢舉，我越發」，他今日再發文呼籲民眾響應。

侯漢廷昨天凌晨在臉書發文，2月1日起法定罷免立委資格日，「在違法偷跑這塊，我們向來不如綠營，去年能力不足，沒能打敗造謠犯，放任此獠猖狂，是我的錯。」他多次在節目上說，會全力投入罷免民進黨立委的事業，公民團體見義勇為，他當全力支持，現在正式收件連署書，民眾可網路下載連署書，送至他的服務處。

侯漢廷今再貼文指出，昨天才發罷免文，隨後疑似遭大量檢舉攻擊，臉書多篇文被下架，就連先前過年文章也被波及消失，目前逐漸要求審核恢復，「你越檢舉，我越發。」

他說，罷免不適格的立委是天賦人權，面對造謠、跳票的立委，本該罷免，比起綠營罷免國民黨的理由是「被蚊子叮」高尚正當多了。也批，民進黨胡亂罷免是虛耗資源、仇恨動員，罷免真正造謠犯是還天下太平，更何況綠營先出手，沒道理要求挨打者不還手。

張斯綱昨天則表示，「反惡罷就當以罷制罷」，在民進黨團總召柯建銘極力慫恿的「大罷免」旗幟下，前天很多號稱公民團體前往中選會送件，註定2025年是個撕裂社會、對立動盪的一年。

他直言，不會也不能坐以待斃，2月1日是法律規定可以發起罷免這屆立委的時間點，即日起他的服務處提供連署書收件，協助青年罷免瑤團體，也請反對坐視造謠、雙標政客、反對民進黨當家專鬧事的民眾填寫連署書，可寄送或到服務處填寫。 

新黨北市議員侯漢廷。本報系資料照／記者潘俊宏攝影
新黨北市議員侯漢廷。本報系資料照／記者潘俊宏攝影

民進黨 罷免 連署書

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