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時代的眼淚 三官俱樂部、軍史館開始拆除

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國軍歷史文物館興建時採用的紅白相間「壽」字面磚外牆，經施工機具開挖又再次重見天日。記者李人岳／攝影
國軍歷史文物館興建時採用的紅白相間「壽」字面磚外牆，經施工機具開挖又再次重見天日。記者李人岳／攝影

位於台北市西門町黃金地段、有超過50年歷史的三軍軍官俱樂部、國軍歷史文物館及國軍文藝活動中心、福利站在2021年陸續歇業、閉館撥交財政部國有財產署，年後已經陸續展開拆除作業。根據蔡政府時期的規劃，未來將交給法務部，由台北地檢署及高檢署進駐使用。

位於北市中華路、貴陽街、延平南路及長沙街街廓的這片基地，總面積約4659坪，國軍文藝活動中心、三官俱樂部在1957年落成、軍史館在1961年啟用，過去是舉辦各類展演、慶典、將官晉升典禮等活動的重要場所，曾經風光一時，世許多歷史事件的舞台、也是許多老台北人的回憶之一，不過多年下來多已老舊，相較於位處的西門町黃金地段，被質疑使用方式及使用率均偏低。

國防部在民國80年曾規劃「博愛三號」整建計畫，在原址改建26層的綜合大樓，不過僅只於紙上作業並未進一步討論。馬政府時代國防部曾提議改建包含飯店、會議中心、電影等複合式功能的官兵渡假休閒中心，不過財政部認為想法不成熟打算將土地收回自行開發，雙方爭取開發主導權，始終相持不下，最後在2021年新冠疫情高峰期陸續停用歇業，全數移交財政部國有財產署。

不過位於同一街廓的國軍英雄館是由中華民國軍人之友社向政府承租土地經營，現任名譽理事長李棟樑長期上山下海、勤跑基層慰勞官兵獲得蔡政府的高度肯定，得以續留原地繼續經營國軍英雄館。

農曆年前，文藝中心、三官俱樂部及軍史館陸續有施工單位進駐周圍街廓架設圍籬，陸續出動怪手及工人展開拆除作業，大門朝向貴陽街的國軍歷史文物館曾在2004年整修外牆，「拉皮」成為玻璃帷幕外觀，不過原本興建時由先總統蔣中正題字的「國軍歷史文物館」字樣及紅白相間「壽」字面磚外牆都被包覆其中，經施工機具開挖又再次重見天日。

前總統蔡英文在2021年拍板將把三軍軍官俱樂部、國軍文藝中心劃為「檢察園區」，供北檢和高檢紓解目前擁擠狹窄的辦公空間。

國軍歷史文物館興建時採用紅白面磚外觀，經2004年「拉皮」後成為今日的玻璃帷幕外觀。本報資料照
國軍歷史文物館興建時採用紅白面磚外觀，經2004年「拉皮」後成為今日的玻璃帷幕外觀。本報資料照
位於貴陽街的國軍歷史文物館由怪手及施工人員進駐開始拆除作業，興建時採用紅白面磚外觀，經2004年「拉皮」後成為今日的玻璃帷幕外觀。記者李人岳／攝影
位於貴陽街的國軍歷史文物館由怪手及施工人員進駐開始拆除作業，興建時採用紅白面磚外觀，經2004年「拉皮」後成為今日的玻璃帷幕外觀。記者李人岳／攝影
曾經舉辦各類展演、慶典、將官晉升典禮等活動、風光一時的三軍軍官俱樂部，由怪手進駐展開拆除作業。記者李人岳／攝影
曾經舉辦各類展演、慶典、將官晉升典禮等活動、風光一時的三軍軍官俱樂部，由怪手進駐展開拆除作業。記者李人岳／攝影

國軍 國防部 文物

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