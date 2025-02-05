立院新會期改拚民生 藍優先推核電延役、推長照保險制

立法院新會期將開議，國民黨主席朱立倫今天透露，這會期將推出的優先法案，包括人工智慧基本法、電業法、核子反應器設施管制法，將核電廠執照期限由現行40年延役至60年；另包括修改氣候變遷法、環境基本法，將非核家園改為「非碳家園」。

朱立倫表示，上個預算會期，國民黨嚴格監督預算，這個會期是法案會期，一切以民生為主軸。面對AI世代新的競爭環境、國際經貿戰爭的來臨，以及很多民生重要的議題，都必須努力解決，因此，幾項重要的法案已請智庫研擬草案，請立法院黨團作為新會期最優先法案。

朱立倫說，攸關AI的人工智慧基本法，要盡快地通過；並希望修改「電業法」，讓獨立專業的監督委員會取代現在能源局的管理，讓電業相關業務的貪汙弊案、浪費或效率能有改善。

核電部分，朱立倫說，國民黨將修正「核子反應器設施管制法」，將核電廠運轉執照的有效期限，從最長40年延長至60年，並修正氣候變遷法、環境基本法，把「非核家園」改為「非碳家園」，以符合21世紀趨勢。

面對新世代的競爭，朱立倫說，將修改「營業稅法」，金融產業尤其是銀行、保險，過高的營業稅造成競爭力降低，希望修法後能降低銀行保險的營業稅。另外，過去民進黨推動預算制的長照，造成整個預算嚴重不足，無法好好推動，國民黨還是很負責任地主張，必須走長照保險制，真正照顧長者。

此外，針對運動產業發展條例，希望修法後鼓勵民間企業舉辦、從事運動產業發展，以達到現代化趨勢。另包括青年就業、新創產業等相關領域，智庫都會一一地推出法案