駐澳代表籲澳貿易部長及議員 挺台加入CPTPP

駐澳洲代表徐佑典夫婦4日主持惜別酒會，表彰澳洲國會友台小組共同主席皮雷特對台澳關係貢獻，他並呼籲出席的澳洲貿易部長法瑞爾及30多位國會議員，挺台加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

徐佑典夫婦4日晚間於澳洲國會宴會廳主持惜別感恩酒會，歡送即將退休的工黨聯邦眾議員皮雷特（Graham Perrett），表彰他在澳洲國會致力促進台澳友誼，使澳洲國會議員愈加重視台灣的經貿及戰略地位。皮雷特曾數度參加跨黨派國會議員團訪台，見證台澳在各項領域合作的進展。

由於澳洲今年擔任CPTPP輪值主席國，徐佑典致詞時，特別向法瑞爾（Don Farrell）等30位澳洲參、眾議員呼籲，支持台灣加入CPTPP，澳洲的支持對於台灣加入CPTPP至關重要。

徐佑典表示，台灣加入CPTPP將可增進諸多經貿利益，促進區域經濟整合，切合澳洲整體利益。期待與澳洲國會友人持續合作，提升台澳長期密切友好合作夥伴關係，共同捍衛印太區域共享價值與利益。最後預祝在場國會議員於今年大選順利成功。

皮雷特致詞說，他以台灣及代表處的堅定友人自豪，他並與布里斯本選區內眾多台裔選民維持友好互動。台灣是澳洲重要經濟及貿易夥伴，雙方共享民主自由價值。台灣在澳洲國會一向獲得跨黨派支持，許多國會議員均已表達訪台的高度意願，「國會友台小組」議員將續推動台澳關係向前邁進。

「國會友台小組」共同主席、自由黨眾議員巴克霍茲（Scott Buchholz）推崇皮雷特任內表現有目共睹，堅定友台情誼獲國會同僚肯定。

最後，徐佑典以代表處名義致贈「友誼長存」玻璃水晶紀念盃予皮雷特，表彰其任內對台長期友誼與促進台澳關係貢獻。

現場包括法瑞爾、助理教育部長兼助理農業部長齊澤姆（Anthony Chisholm）、聯邦眾院副議長克雷頓（Sharon Clayton）等20位眾議員、另聯邦參院副議長麥克拉克蘭（Andrew McLachlan）等11位參議員，以及16位國會議員幕僚長、政策顧問及幕僚等計50位賓客出席，場面熱烈溫馨。

酒會為代表處近年來首度在澳洲國會場地主辦之活動。4日為澳洲國會本年會期開議首日，徐佑典藉開議首日呼籲跨黨派參眾議員支持台灣加入CPTPP，別具意義。