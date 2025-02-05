路易莎遭青鳥出征 朱立倫請中常委喝咖啡力挺

全台罷免立委行動延燒，有罷團擅自占用連鎖咖啡店路易莎擺攤連署，店家發布公告「謝絕政治活動」，卻遭青鳥出征抵制。國民黨紛紛聲援，黨主席朱立倫也在下午中常會發放路易莎咖啡表達力挺，並批評民進黨獨霸思維完全不改，造成大家不堪其擾。

朱立倫指出，民進黨讓國內動盪不安，大家本來期待安居樂業，民進黨與側翼竟只考慮政治權力，為了一黨之私、創造民進黨獨裁而發動大罷免，目標是讓在野黨一席不剩，很多國外朋友聽了都不可思議，一個民主國家竟希望在野黨一席都不剩，讓原來民眾選擇的多數變成少數。

朱立倫說，基隆市長謝國樑昨天講得很清楚，去年10月才剛完成罷樑投票，三個月不到民進黨又來罷免基隆立委林沛祥，市民只有搖頭，沒完沒了不堪其擾，造成社會動盪、政治混亂，這難道是當家者該有的態度？

朱立倫提到，藝人大S徐熙媛猝逝，大家都很不捨並共同哀悼，卻有民進黨側翼與罷免團體，可以因政治立場不同，惡意指控大S猝逝的發布時間點導致罷免新聞被掩蓋是藍白陰謀，甚至在咖啡館被拿來作為罷免工作的場所，造成店家困擾，「為什麼全民都要力挺路易莎？因為路易莎的做法是對的」，這樣攻擊店家、攻擊一位往生女星，社會非常不忍，讓台灣失去人性、善良，這絕對不是該有的態度。

國民黨發言人楊智伃受訪時說，路易莎真的好壞壞，怎麼可以傷了青鳥的玻璃心？國民黨號召大家一起用新台幣下架路易莎，青鳥有青鳥的聲音，面對罷免也會有反罷免的聲音，這些都是民意的展現；她批評，青鳥就像是賴清的網路綠衛兵，只要不順青鳥就一定要出征、抵制，朱立倫邀請大家一起喝咖啡，就是要展現另外一種民意的聲音。

朱立倫說，作為國家領導人，賴清德總統要拿出智慧，以德服人，不是以力服人，應該用智慧讓台灣恢復安居樂業，讓台灣恢復善良充滿愛與人性的社會。

此外，他也提醒，目前全國剩下十萬支流感疫苗，中高齡長者或者是很多朋友應該趕快施打，不要浪費，如果有必要，國民黨一定全力支持政府繼續增加必要的疫苗。