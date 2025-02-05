懷念辜嚴倬雲 潘維剛：見證婦女堅韌及兩岸變化
婦聯會前主委辜嚴倬雲女士辭世，婦聯會前常委、前立委潘維剛感嘆不捨並表示，辜嚴一生見證那一代婦女堅韌的精神跟毅力，更見證近代史發展，尤其是兩岸對立、和解到如今倒退，其在婦女工作上從未停歇，也樂善好施、熱心公益，「真的非常懷念她。 」
潘維剛感嘆，辜嚴倬雲年歲已大，身體後來也不是那麼好，如今享嵩壽105歲，她的一生代表那一代婦女堅韌的精神跟毅力。她是歷史性人物，見證近代史發展，尤其是兩岸方面，她跟海基會前董事長辜振甫看著兩岸從對立到和解，但沒想到如今兩岸關係又有些倒退。
潘維剛指出，辜嚴倬雲一直就是樂善好施，是一位具有智慧的女性，在婦女工作上如此多時間，一直付出很多心力在社團、國際性組織、國際性世界大會上，基本上都一直在婦女工作上，從未停歇，一路來只要是婦女相關活動議題是都全力支持。
潘維剛回憶，記得辜嚴倬雲曾說過最敬佩自己的外婆，在很多事情處理的拿捏上非常有智慧，而辜嚴倬雲最後也做到總統府資政，對國家社會非常大，對孩童教育更是溫文爾雅；像相關公益活動，尤其更著力對聽障孩童照顧，「真的非常懷念她。 」
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