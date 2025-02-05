路易莎「謝絕政治活動」遭出征 台中2藍委說話了

罷免團體日前在路易莎南投埔里酒廠門市外收罷免藍委的連署書，路易莎昨公告「謝絕所有黨派的政治活動」遭出征。對此，遭連署罷免過一階的台中藍委黃健豪、羅廷瑋說，應尊重、支持路易莎。

黃健豪、羅廷瑋今早參加台中北區進化北路共桿建置及人行道改善工程完工典禮。黃健豪受訪時說，路易莎謝絕所有黨派的政治活動，他認為應尊重營業主、私人場域扮演的角色，建議若要發動活動，有很多公有場地可提供，無論公民活動或政治活動，都能在適合場域，不要去打擾、影響私人場館。

有團體在網路上抵制路易莎？黃健豪認為，我們是民主自由國家，大家還是要尊重言論自由，提供場地也是「言論自由」，盼民眾不要瘋狂抵制。

羅廷瑋呼籲，支持路易莎，他喜歡喝路易莎，例如英式奶茶、抹茶奶茶都常點的品項，路易莎公告「謝絕所有黨派的政治活動」只是想做生意、賺錢，這樣的需求也就是全國人民想要的，要安定、要經濟、要民生，這樣的基本需求，民代應無條件來支持。

至於罷免黃健豪已過一階，黃健豪說，他上任一年推動多項法案，並為地方爭取相當多經費，該爭取經費、該做的事持續完成，不會受罷免影響。