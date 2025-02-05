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黨中央要和是怯戰？ 牛煦庭：應以國政優先

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照

「政黨政治上本來就該以國政為優先，黨中央喊話民進黨不要大罷免，也是一種戰術彈性運用！」國民黨立委牛煦庭5日受訪時表示，立法院同時存在和與鬥的狀態，但若民進黨都只聽立院總召柯建銘的話，全力罷免藍委，國民黨不可能不戰。他建議黨部結合立院黨團、縣市首長與立委，強化宣傳藍委政績，以對抗大罷免。

和、鬥本共存立院

牛煦庭4日在臉書發文指出，大罷免的來襲，就是民進黨走向獨裁的最後一哩路，藍營沒什麼好輸，也再沒什麼好客氣的。他還強調，新會期的法案，會照既有的節奏推進，包括上會期就答應勞團的《節日與紀念日實施條例》，還有《住宅法》、《公投法》等修正，不會因為大罷免就特別改變，會照常工作回應選民的期待。

不過近日國民黨主席朱立倫頻頻喊話，要民進黨懸崖勒馬、不要推動大罷免，希望「能和不要鬥」，引發部分藍營支持者認為黨中央仍就猶豫、怯戰。牛煦庭受訪時則認為，在政治上、法案上與整體政黨氛圍上，「和」與「鬥」本來就是同時存在於立法院的，只是看哪個層面的強度比較高，黨中央針對不同狀態，都要有因應計畫。

對立程度前所未見

「本來就該優先推動國政與民生法案！」牛煦庭指出，但若民進黨立委持續只聽從柯建銘的話，執意推動大罷免，國民黨也會全力因應。他透露，黨部近日也有積極籌劃各地的反擊行動，與黨團都有保持對話，但畢竟如今的對立局面前所未見，也需要給黨部一點時間，「大家都是摸著石頭過河，」牛煦庭說。

對於黨中央如何因應大罷免的期待，牛煦庭說，只要大家路線一致、內部團結，基本上都沒有問題。他也表示，由於對立的狀況、國會立委席次的組合前所未見，因此黨部與立院黨團之前有一段時間還在磨合，例如國會改革時期，包括部隊與系統，還有輿論的快速攻防都在接軌中，但隨著時間下來，溝通機制有比較進步。

整合資源宣傳政績

「黨部應該與立院黨團、各地縣市長積極整合，提出區域立委政績，以因應罷免！」牛煦庭如此建議，並表示目前黨團與黨部的論述都有同步化的趨勢，因此在宣傳上很有信心。

至於因應民進黨大罷免，是固守既有席次重要，還是要加強罷免綠委？牛煦庭認為，這需要看各地的政治生態，要全面開火或是精準投放都可以，但需要清楚背後的戰略意義，黨中央如今看來，仍保留戰術彈性運用的空間。

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民進黨 牛煦庭 罷免

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