李逸洋投書日媒：讓TEAM TAIWAN站上國際組織舞台

駐日代表李逸洋今天投書日本「產經新聞」，感謝日本在去年世界棒球12強賽期間容許台灣球迷拿國旗進場，也謝謝日媒報導時稱呼我們「台灣」，希望TEAM TAIWAN也能站上國際組織的舞台。

李逸洋投書表示，去年的12強賽，台灣在無人看好狀況下一路過關斬將，在東京巨蛋奪下宿願的冠軍。球賽期間，台灣隊員意有所指地用雙手在胸口比出手勢，引發話題，其實那代表著台灣隊制服上本應有的「TAIWAN」。這次球賽的優異表現不只奪下冠軍，TEAM TAIWAN的精神更讓台灣全國上下團結一心。

「一場球賽的優勝帶給台灣人莫大感動，每一個台灣人都深深感受到作為台灣人的驕傲。為何對他國而言如此普通的一件事，卻足以讓台灣人感動到熱淚盈眶呢？」

李逸洋表示，自1971年被迫退出聯合國後，台灣長期以來被排除在國際社會外，淪為被眾人忽視的「世界孤兒」。但台灣人一次又一次靠著自己的奮鬥與努力，成功讓世界重新看見台灣。如今，每位國民都能充滿自信地說出「我來自台灣」。

李逸洋指出，不只棒球，在經濟與高科技領域，台灣也擁有卓越成就。尖端晶片製造的92%產能集中在台灣，龍頭企業台積電在晶圓代工領域的全球市占率高達6成以上。接下來的20年，人類將邁入嶄新的人工智慧（AI）時代。台灣占全球伺服器代工出貨量達83%，其中AI伺服器更超過9成。台灣已然成為全球供應鏈的支柱，不應再被世界忽視。

他表示，令人遺憾的是，台灣長年以來被拒於聯合國、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織門外，導致台灣無法為全人類的福祉作出更多貢獻。

李逸洋指出，為何台灣在國際社會面對「隱形人」般的遭遇呢？其根源在於中國扭曲詮釋1971年聯合國大會第2758號決議。該決議文150字中並未有一字提及台灣，中國卻將此決議文扭曲成「台灣是中國的一部分」、「中國代表台灣」，排除台灣參與聯合國及所有國際組織。

李逸洋寫道，中國宛若一條大蛇，想緩慢地勒斃、吞噬台灣。但即使在這樣的黑暗時刻，朋友們總會帶來一絲光明，去年7月底，由日美歐等各國國會議員所組成的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）通過決議範本，反對中國不當曲解聯大第2758號決議，主張不應阻止台灣參與國際組織。

李逸洋表示，IPAC吹響正義的號角。嗣後，各國國會開始發聲。澳洲參議院、荷蘭國會眾議院、瓜地馬拉國會、歐洲議會、加拿大眾議院、英國國會下議院及捷克眾議院外交事務委員會陸續通過挺台決議或動議，駁斥中國對聯大第2758號決議的錯誤詮釋。

他指出，國際友人們的聲援逐漸匯聚成一股巨大潮流，讓國際社會開始重新關注台灣在國際社會遭受中國打壓的不公平處境。

李逸洋強調，日本柔道常曰：「以小搏大。」即使面對中國不斷文攻武嚇，在國際上發動扭曲聯大第2758號決議的法律戰等艱辛狀況，深具韌性的TEAMTAIWAN仍會堅持捍衛民主、和平與穩定，絕不會屈服。誠摯期盼日本朋友們加入國際腳步，進一步了解並關心聯大第2758號決議相關議題，並給予台灣支持。