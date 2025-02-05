疑領陸身分證內政部約談30人 劉世芳曝北中南有代辦公司

網紅八炯日前拍攝紀錄片，揭露台灣有20萬國人申辦大陸身分證。內政部長劉世芳今表示，目前約談30多位，到過年前有2、3位被取消台灣戶籍；另外查到全台北中南都有類似的公關公司，大概有3到5家左右，打出可以代辦身分證，目前正在查是否違反兩岸人民關係條例。

劉世芳今接受Yahoo TV「齊有此理」專訪，表示網紅提到有人等著拿身分證這事情的數字是有點誇張，但從各地搜集到的資料，只要有人秀出來拿中華人民共和國的身分證，就會約談說明，目前為止約談30多位，到過年前有2、3位被取消台灣戶籍。

劉世芳強調，不論怎麼樣，內政部都會查清楚，這跟法理台獨、法理統一完全沒有關係，台灣是有法治的地方，按照戶籍法、國籍法規定處理。她說，站在內政部長角色，要保存中華民國的最大利益。

至於近來傳出新北、台中都有辦中國身分證的據點，劉世芳說，內政部有自己的資訊來源，發現北中南都有類似的公關公司或諮詢顧問公司，打出可以代辦身分證，有發現以福建為主的某某公司廈門分公司或台灣分公司，大概有3到5家左右，目前正在調查是否違反兩岸人民關係條例，這些都正在查察中。

劉世芳強調，其實兩岸之間，放棄中華民國籍去申請中華人民共和國籍，或是放棄中華人民共和國籍申請中華民國籍的都有，但不能兩者都有，尤其是民意代表。