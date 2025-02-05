中辦預算被砍影響業務？藍委 : 綠早認證酬庸應裁撤

行政院中部聯合服務中心在門口張貼公告，指「預算遭砍99%，服務業務可能面臨延宕或停擺造成」，執行長莊競程稱民眾辦護照恐受影響。國民黨立委廖偉翔今批，連綠委都批行政院中部、南部、東部等辦公室都是酬庸，應被裁撤，高官為私利造謠，令人不齒。

莊競程宣稱，服務中心業務費遭刪除，如今一年剩7萬多元，最嚴重是辦領護照的問題，目前中辦有存放和製作護照，一旦水電費若沒辦法繳，恐移到台北。吳音寧則稱，沒有油錢，公務人員如何去中彰投苗各地安排農水路會勘？沒有電話費，如何聯繫機關，接受陳情，為民服務？

廖偉翔說，行政院中部辦公室變成「政治酬庸旗艦店」，主責在幫執政黨政治鬥爭，濫花公帑。嘉義強震時，行政院中部辦公室執行長莊競程不關心災情，卻藉機發文鬥爭在野黨，農水署更假借開會名義，在豪華會館消費高達83萬，行政院中部辦前副執行長陳錦倫在雜糧基金會因不實申報差旅費而被曝光，卻在中部辦安全下莊。這些醜聞歷歷在目，民進黨難道以為人民健忘？

廖偉翔指出，難怪連民進黨立委陳亭妃、前立委段宜康都曾經主張，行政院中部、南部、東部等辦公室都是酬庸，應被裁撤。申辦護照和流感疫苗謠言全然不實，領務局的預算未被削減，在中部辦公室辦護照沒有任何問題。施打疫苗是用去年預算，今年度預算早已編在疫苗基金，尚未進行三讀，這不是造謠，那什麼是造謠？這些高官們為了自己私利，公然造謠抹黑，令人不齒。