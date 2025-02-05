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綠委：疾管署預算遭凍 防疫體系維運受阻

中央社／ 台北5日電

藝人大S徐熙媛赴日旅遊因流感併發肺炎過世，引發朝野立委為防疫預算互槓。民進黨立委郭昱晴與王正旭今天表示，國民黨立委提案凍結衛福部疾管署預算，恐中斷國際例行的防疫交流，防疫體系維運協調能力將受阻，且防疫物資供應恐無以為繼。

國民黨立法院黨團昨天發布新聞稿指出，正當民眾為流感盛行急打疫苗，綠營側翼此時又再利用民眾恐慌心理，胡亂造謠國民黨立委審查民國114年疫苗預算時刪除流感疫苗相關預算新台幣1000萬元，今年流感疫苗採購預算一毛未刪，可如期於今年4月採購。

民進黨團上午在立法院舉行記者會，質疑國民黨團昨天說法「與事實不符」。

郭昱晴說，國民黨團質疑疾管署去年8月疫苗預算執行率僅有10%，事實上，疾管署昨天晚間已說明，疾管署在民國113年新冠疫苗採購預算原編列50億元，自去年10月疫苗開打後，預算在年底全數執行完畢，執行率是100%。

郭昱晴表示，疫苗基金是由疾管署公務預算支應，114年度衛福部疾管署預算的第17款第2項第3目「防疫業務」項下的「充實國家疫苗」中「獎補助費」之「對特種基金之補助」，原本編列的預算是52億3577萬7000元，國民黨立委涂權吉、蘇清泉及邱鎮軍提案凍結1/20，後來知道茲事體大，最後凍結1000萬元，並不是國民黨所說的一毛錢都沒有凍結。

王正旭指出，疾管署業務費被藍白立委提案通案刪減6成，將影響傳染病宣導大幅停擺，無法及時提供防疫資訊給民眾參考，過去COVID-19疫情期間每天舉行例行記者會，未來若有疫情，例行記者會可能無法充分執行，對於疫情管控、民眾了解疫情等，都將受到衝擊跟影響。

王正旭表示，疾管署的業務費被凍結的預算數，數字看起來好像不多，實際上，疾管署有20多種業務執行都跟業務費相關，有充足的人力及預算才能有效執行，預算遭凍結和刪減所造成的影響，將包括國際例行的防疫交流、防疫體系維運協調能，及防疫物資供應等層面。

王正旭說，國外若有疫情爆發，若疾管署無法到現場了解，跟國際接軌，將衝擊疫情防治強度，疫情若又開始盛行，連帶影響防疫物資籌措，防疫預算被不合理刪減及凍結，對民眾健康影響甚鉅。

流感疫苗 疫情 疾管署 總預算

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