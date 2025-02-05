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中辦業務費遭砍99％ 吳音寧怒點名11藍委 黃健豪回應

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委黃健豪（右一）今早參加北區進化北路共桿建置及人行道改善工程完工典禮。記者趙容萱／攝影
立委黃健豪（右一）今早參加北區進化北路共桿建置及人行道改善工程完工典禮。記者趙容萱／攝影

行政院中辦業務費遭砍99％，一年剩7萬多元，甚至影響中部人辦領護照，副執行長吳音寧昨怒PO文，點名中部11名藍委；其中，台中立委黃健豪回應，他非內政委員會委員，尊重委員會審議結果。

黃健豪表示，關於行政院聯合服務中心預算遭大幅刪減一事，他並非內政委員會委員，預算審查是立法院的職權，各委員會有其專業分工，他尊重委員會的審議結果。

行政院中部聯合服務中心執行長莊競程說，服務中心業務費遭刪除，如今一年剩7萬多元，最嚴重是辦領護照的問題，中辦有存放和製作護照，一旦水電費若沒辦法繳，恐移到台北，目前協商中，影響是民眾權益委辦與代辦廠商違約問題待解決；約聘僱、臨時人員與清潔人員面臨失業。

吳音寧昨在臉書PO文，並附上門口公告「預算遭砍99%，服務業務可能面臨延宕或停擺造成」的照片。

吳音寧表示，過完年，許多地方已經「開工大吉」，不過行政院聯合服務中心卻面臨「開工大問題」；以中部服務中心為例，這個月的水電油錢郵資電話費等基本開銷，已經付不出來。　

吳音寧指出，沒有油錢，公務人員如何去中彰投苗各地安排農水路會勘？沒有電話費，如何聯繫機關，接受陳情，為民服務？這是有史以來第一次遇到的狀況。　

吳音寧還點名中彰投苗國民黨立委顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣、謝衣鳯、馬文君、游顥、陳超明、邱鎮軍等11人，「你們到底是基於什麼樣的理由，可以將全台服務中心的業務預算刪除99%，意圖讓公務員無法辦公！」

黃健豪今早參加北區進化北路共桿建置及人行道改善工程完工典禮。他在受訪時說，行政院各區聯合服務中心執行什麼業務、預算刪除會影響哪些業務？要請行政院說明清楚。

至於「護照影響說」？黃建豪認為，申辦護照要到外交部中辦，實際業務是否受到影響？要請行政院說明清楚，不要造成民眾的恐慌；至於刪預算，他尊重立法院內政委員會委員審議結果。

民眾昨在外交部中部辦事處排隊辦領護照。記者趙容萱／攝影
民眾昨在外交部中部辦事處排隊辦領護照。記者趙容萱／攝影
民眾昨在外交部中部辦事處排隊辦領護照。記者趙容萱／攝影
民眾昨在外交部中部辦事處排隊辦領護照。記者趙容萱／攝影
吳音寧昨在臉書PO文，行政院聯合服務中心卻面臨「開工大問題」，引起熱議。圖／翻攝自吳音寧臉書
吳音寧昨在臉書PO文，行政院聯合服務中心卻面臨「開工大問題」，引起熱議。圖／翻攝自吳音寧臉書

台中市 吳音寧 立法院 行政院 護照 黃健豪

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