人物／李文忠大砲型格 從十一寇到論文案有不滿都要罵

國防安全研究院執行長李文忠昨晚突然請辭，事發突然引發綠營內議論。目前關於李文忠為何閃電走人，說法眾說紛紜，但由於李文忠在民進黨內大砲性格鮮明，任何看不過去的事都勇於評論，多數綠營人士聽聞請辭後第一反應都是，「看來李文忠，又有事按耐不住了」。

李文忠大學時期就熱衷政治，就讀台大期間就加入黨外編聯會，即民進黨現在最大派系新潮流前身，還因還因為參與發行地下刊物、發動學生運動等，最後被校方退學。

李文忠在民進黨或新潮流，論資歷輩份都是元老級人物，但和大多數新潮流要角不同，李文忠始終沒有在政壇爬上高位，這和他大砲性格，無論老闆是誰都要罵的個性有關。也因為如此，2003年新潮流總召交棒，洪奇昌原有意讓李文忠接任，李當時以自己常會「發言不當」，加以婉拒。

2006年，陳水扁總統爆發國務機要費案，時任立委的李文忠與同黨立委林濁水同時宣布辭去立委一職；在陳水扁對全民報告案情後，李文忠更批評，只看到一位雄辯的律師。同年底，民進黨爆發十一寇事件，李文忠同樣名列其中，被深綠支持者視為非友軍。

到了蔡英文政府時代，2022年民進黨地方選舉大敗選，李文忠再開砲指出，林智堅論文抄襲事件，民進黨主席蔡英文竟下令全黨力挺，直接與台大對撞，讓知識份子、中間選民、年輕人失望。李文忠也說，民進黨在苗栗、南投等地攻擊對手黑金，但「我們可是在中常會有一位黑道中常委」，如此能取信於人嗎？

李文忠雖然新系出身「根正苗綠」，但由於心直口快，始終在政壇載浮載沉，但也因此和新潮流內另一隻「孤鳥」結緣，就是現任總統賴清德。賴清德2019年歷經黨內初選失利後，為期四年的重新整隊期間，李文忠均扮演幕僚角色。

但到了2024年3月，李文忠砲口也轉向賴清德，以退輔會副主委身份，呼籲賴清德適度調整綠營「逢中必反」基調，避免與中國民族主義對撞，共同穩定台海形勢。4個月後，李文忠被轉任國防安全研究院，如今上任不滿一年就閃辭，是否與賴清德關係生變，將是接下來的觀察重點。