快訊

具俊曄痛失愛妻大S 設計師好友憂「安慰不了」：他可能要瘋了

經濟依賴中國的下場？德國福斯汽車華裔工程師的回憶

「今年多注意媽媽健康」蛇年該拜那些神明一次看！ 有拜有保庇

聽新聞
0:00 / 0:00

人物／李文忠大砲型格 從十一寇到論文案有不滿都要罵

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國防安全研究院執行長李文忠宣布請辭。圖／聯合報系資料照片
國防安全研究院執行長李文忠宣布請辭。圖／聯合報系資料照片

國防安全研究院執行長李文忠昨晚突然請辭，事發突然引發綠營內議論。目前關於李文忠為何閃電走人，說法眾說紛紜，但由於李文忠在民進黨內大砲性格鮮明，任何看不過去的事都勇於評論，多數綠營人士聽聞請辭後第一反應都是，「看來李文忠，又有事按耐不住了」。

李文忠大學時期就熱衷政治，就讀台大期間就加入黨外編聯會，即民進黨現在最大派系新潮流前身，還因還因為參與發行地下刊物、發動學生運動等，最後被校方退學。

李文忠在民進黨或新潮流，論資歷輩份都是元老級人物，但和大多數新潮流要角不同，李文忠始終沒有在政壇爬上高位，這和他大砲性格，無論老闆是誰都要罵的個性有關。也因為如此，2003年新潮流總召交棒，洪奇昌原有意讓李文忠接任，李當時以自己常會「發言不當」，加以婉拒。

2006年，陳水扁總統爆發國務機要費案，時任立委的李文忠與同黨立委林濁水同時宣布辭去立委一職；在陳水扁對全民報告案情後，李文忠更批評，只看到一位雄辯的律師。同年底，民進黨爆發十一寇事件，李文忠同樣名列其中，被深綠支持者視為非友軍。

到了蔡英文政府時代，2022年民進黨地方選舉大敗選，李文忠再開砲指出，林智堅論文抄襲事件，民進黨主席蔡英文竟下令全黨力挺，直接與台大對撞，讓知識份子、中間選民、年輕人失望。李文忠也說，民進黨在苗栗、南投等地攻擊對手黑金，但「我們可是在中常會有一位黑道中常委」，如此能取信於人嗎？

李文忠雖然新系出身「根正苗綠」，但由於心直口快，始終在政壇載浮載沉，但也因此和新潮流內另一隻「孤鳥」結緣，就是現任總統賴清德。賴清德2019年歷經黨內初選失利後，為期四年的重新整隊期間，李文忠均扮演幕僚角色。

但到了2024年3月，李文忠砲口也轉向賴清德，以退輔會副主委身份，呼籲賴清德適度調整綠營「逢中必反」基調，避免與中國民族主義對撞，共同穩定台海形勢。4個月後，李文忠被轉任國防安全研究院，如今上任不滿一年就閃辭，是否與賴清德關係生變，將是接下來的觀察重點。

國防 李文忠 民進黨 蔡英文 賴清德 陳水扁

延伸閱讀

獨／李文忠辭國防院執行長獲准 劉峯瑜代理執行長

蔡英文時代就報名選台中市長 何欣純：賴主席應已在布局

台北國際書展今登場 賴清德赴台大攤位買這3本書

【重磅快評】老柯感覺對味 卓榮泰成了歷來最穩閣揆？

相關新聞

影／有祕密金庫？高嘉瑜又爆李彥秀再擁2間美國豪宅「隱匿未申報」

民進黨前立委高嘉瑜近期砲火猛烈，猛打國民黨立委李彥秀房產無申報。高今召開記者會再踢爆，李彥秀分別又於2016年用現金、2021年，在美國富勒頓及爾灣各買有一豪宅，質疑刻意隱匿不申報，並八問李彥秀是否持有綠卡？買房資金哪裡來？

畫蛇添足？蔣萬安迎外賓題字宣傳 被眼尖發現蛇寫成「虫宅」

北市長蔣萬安日前與日本駐台代表及日搖滾天團主唱逛燈節，在西本願寺祈福卡寫下「風調雨順、合境平安、蛇麼都好、台日友好」16字。未料被民眾發現，蔣萬安竟把「蛇」字的右邊竟誤寫成「宅」，議員陳怡君轟應注重細節，以免失禮。

獨／李文忠辭國防院執行長獲准 劉峯瑜代理執行長

財團法人國防安全研究院執行長李文忠突然請辭獲准，暫由副執行長劉峯瑜代理職務；國防院官方網站已悄悄撤下李文忠的職務介紹，李...

中辦業務費遭砍99％ 吳音寧怒點名11藍委 黃健豪回應

行政院中辦業務費遭砍99％，一年剩7萬多元，甚至影響中部人辦領護照，副執行長吳音寧昨怒PO文，點名中部11名藍委；其中，台中立委黃健豪回應，他非內政委員會委員，尊重委員會審議結果。

人物／李文忠大砲型格 從十一寇到論文案有不滿都要罵

國防安全研究院執行長李文忠昨晚突然請辭，事發突然引發綠營內議論。目前關於李文忠為何閃電走人，說法眾說紛紜，但由於李文忠在民進黨內大砲性格鮮明，任何看不過去的事都勇於評論，多數綠營人士聽聞請辭後第一反應都是，「看來李文忠，又有事按耐不住了」。

中辦預算遭砍影響辦護照？ 楊瓊瓔批莊競程、吳音寧造謠

行政院中部聯合服務中心在門口張貼公告，指「預算遭砍99%，服務業務可能面臨延宕或停擺造成」，執行長莊競程更稱民眾辦護照恐受影響。國民黨立委楊瓊瓔表示，莊競程及副執行長吳音寧公然帶頭造謠混淆視聽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。