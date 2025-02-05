快訊

具俊曄痛失愛妻大S 設計師好友憂「安慰不了」：他可能要瘋了

經濟依賴中國的下場？德國福斯汽車華裔工程師的回憶

「今年多注意媽媽健康」蛇年該拜那些神明一次看！ 有拜有保庇

聽新聞
0:00 / 0:00

中辦預算遭砍影響辦護照？ 楊瓊瓔批莊競程、吳音寧造謠

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院中部聯合服務中心在門口張貼公告，指「預算遭砍99%，服務業務可能面臨延宕或停擺造成」，執行長莊競程更稱民眾辦護照恐受影響。國民黨立委楊瓊瓔表示，莊競程及副執行長吳音寧公然帶頭造謠混淆視聽。圖／聯合報系資料照片
行政院中部聯合服務中心在門口張貼公告，指「預算遭砍99%，服務業務可能面臨延宕或停擺造成」，執行長莊競程更稱民眾辦護照恐受影響。國民黨立委楊瓊瓔表示，莊競程及副執行長吳音寧公然帶頭造謠混淆視聽。圖／聯合報系資料照片

行政院中部聯合服務中心在門口張貼公告，指「預算遭砍99%，服務業務可能面臨延宕或停擺造成」，執行長莊競程更稱民眾辦護照恐受影響。國民黨立委楊瓊瓔表示，莊競程及副執行長吳音寧公然帶頭造謠混淆視聽。

莊競程指服務中心業務費遭刪除，如今一年剩7萬多元，最嚴重是辦領護照的問題，目前中辦有存放和製作護照，一旦水電費若沒辦法繳，恐移到台北；吳音寧也說，沒有油錢，公務人員如何去中彰投苗各地安排農水路會勘？沒有電話費，如何聯繫機關，接受陳情，為民服務？

楊瓊瓔表示，中部聯合服務中心執行長莊競程及副執行長吳音寧等人竟然公然帶頭造謠混淆視聽，將「行政院聯合服務中心」與「外交部辦事處」混為一談，假借人民對護照服務的需求來替酬庸行為辯解，完全罔顧事實，誇張至極。

楊瓊瓔指出，民眾水保問題陳情案，其主要業務協助治理機關，也是農業部農村發展及水土保持署，與行政院中部聯合服務中心也毫無關聯。

楊瓊瓔強調，刪除的是酬庸性質的業務預算，而非民眾真正需要的公共服務，人民的服務需求絕對不會受影響。民進黨若真心為民服務，應該將資源投入實質的公共需求。

楊瓊瓔說，民進黨把納稅人的錢當成自己的酬庸金庫。國民黨堅決守住人民的權益，拒絕任何不必要的預算浪費。

台中市 吳音寧 楊瓊瓔 總預算 莊競程 護照

延伸閱讀

中部11藍委害的？中部人恐到台北辦護照 吳音寧怒點名

罷免連署書逾4000份 楊瓊瓔提會期報告成績：用心拚、努力做

影／全台罷免潮！台中6藍委「全罷」火車站擺攤引遊子連署

神岡岸裡國小圖書室暨市民活動中心全新完工 楊瓊瓔讚共享典範

相關新聞

影／有祕密金庫？高嘉瑜又爆李彥秀再擁2間美國豪宅「隱匿未申報」

民進黨前立委高嘉瑜近期砲火猛烈，猛打國民黨立委李彥秀房產無申報。高今召開記者會再踢爆，李彥秀分別又於2016年用現金、2021年，在美國富勒頓及爾灣各買有一豪宅，質疑刻意隱匿不申報，並八問李彥秀是否持有綠卡？買房資金哪裡來？

畫蛇添足？蔣萬安迎外賓題字宣傳 被眼尖發現蛇寫成「虫宅」

北市長蔣萬安日前與日本駐台代表及日搖滾天團主唱逛燈節，在西本願寺祈福卡寫下「風調雨順、合境平安、蛇麼都好、台日友好」16字。未料被民眾發現，蔣萬安竟把「蛇」字的右邊竟誤寫成「宅」，議員陳怡君轟應注重細節，以免失禮。

獨／李文忠辭國防院執行長獲准 劉峯瑜代理執行長

財團法人國防安全研究院執行長李文忠突然請辭獲准，暫由副執行長劉峯瑜代理職務；國防院官方網站已悄悄撤下李文忠的職務介紹，李...

中辦業務費遭砍99％ 吳音寧怒點名11藍委 黃健豪回應

行政院中辦業務費遭砍99％，一年剩7萬多元，甚至影響中部人辦領護照，副執行長吳音寧昨怒PO文，點名中部11名藍委；其中，台中立委黃健豪回應，他非內政委員會委員，尊重委員會審議結果。

人物／李文忠大砲型格 從十一寇到論文案有不滿都要罵

國防安全研究院執行長李文忠昨晚突然請辭，事發突然引發綠營內議論。目前關於李文忠為何閃電走人，說法眾說紛紜，但由於李文忠在民進黨內大砲性格鮮明，任何看不過去的事都勇於評論，多數綠營人士聽聞請辭後第一反應都是，「看來李文忠，又有事按耐不住了」。

中辦預算遭砍影響辦護照？ 楊瓊瓔批莊競程、吳音寧造謠

行政院中部聯合服務中心在門口張貼公告，指「預算遭砍99%，服務業務可能面臨延宕或停擺造成」，執行長莊競程更稱民眾辦護照恐受影響。國民黨立委楊瓊瓔表示，莊競程及副執行長吳音寧公然帶頭造謠混淆視聽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。