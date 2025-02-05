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中辦預算遭砍影響辦護照？ 楊瓊瓔批莊競程、吳音寧造謠
行政院中部聯合服務中心在門口張貼公告，指「預算遭砍99%，服務業務可能面臨延宕或停擺造成」，執行長莊競程更稱民眾辦護照恐受影響。國民黨立委楊瓊瓔表示，莊競程及副執行長吳音寧公然帶頭造謠混淆視聽。
莊競程指服務中心業務費遭刪除，如今一年剩7萬多元，最嚴重是辦領護照的問題，目前中辦有存放和製作護照，一旦水電費若沒辦法繳，恐移到台北；吳音寧也說，沒有油錢，公務人員如何去中彰投苗各地安排農水路會勘？沒有電話費，如何聯繫機關，接受陳情，為民服務？
楊瓊瓔表示，中部聯合服務中心執行長莊競程及副執行長吳音寧等人竟然公然帶頭造謠混淆視聽，將「行政院聯合服務中心」與「外交部辦事處」混為一談，假借人民對護照服務的需求來替酬庸行為辯解，完全罔顧事實，誇張至極。
楊瓊瓔指出，民眾水保問題陳情案，其主要業務協助治理機關，也是農業部農村發展及水土保持署，與行政院中部聯合服務中心也毫無關聯。
楊瓊瓔強調，刪除的是酬庸性質的業務預算，而非民眾真正需要的公共服務，人民的服務需求絕對不會受影響。民進黨若真心為民服務，應該將資源投入實質的公共需求。
楊瓊瓔說，民進黨把納稅人的錢當成自己的酬庸金庫。國民黨堅決守住人民的權益，拒絕任何不必要的預算浪費。
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