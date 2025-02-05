影／有祕密金庫？高嘉瑜又爆李彥秀再擁2間美國豪宅「隱匿未申報」

民進黨前立委高嘉瑜近期砲火猛烈，猛打國民黨立委李彥秀房產無申報。高今召開記者會再踢爆，李彥秀分別又於2016年用現金、2021年，在美國富勒頓及爾灣各買有一豪宅，質疑刻意隱匿不申報，並八問李彥秀是否持有綠卡？買房資金哪裡來？

高嘉瑜今天再度批爆，指李彥秀的房產並非僅財產申報的一間，現在是「爆出一間又一間」，需要李彥秀自己出來說明。高今天也踢爆，指李彥秀聽說現在人在美國，不知道是否在處理她的房子。

高嘉瑜說，除了她去年踢爆李在美國爾灣、中國三亞的房產外，最近她再度發現，李彥秀在美國富勒頓、爾灣又各有一間豪宅，其中富勒頓那間是在2021年購入，金額價值近195萬美金，卻2023年選前沒財產申報， 2024年更正申報時同樣沒有申報與更正，疑似不只是疏漏，而是刻意不申報。

高嘉瑜今天也八問李彥秀，一：李彥秀歷次公職人員財產申報，為何從不申報、刻意隱匿其在美國的豪宅及鉅額上億的國外信託基金？二：李彥秀透過何種管道、手法，可將從不申報的鉅額上億資金，移轉到海外洗成信託？三：李彥秀在中國海南島三亞購入的豪宅，錢是怎麼進中國、錢又是怎麼交付的？

還有高問李彥秀這些隱匿、移轉至海外的上億鉅額資金的財產來源為何？五：李彥秀為何每逢立委選舉後，就到美國購入豪宅？這些錢與選舉有無關聯？六：李彥秀向美國政府填寫的表格，認定自己為加州居民。李彥秀有沒有申請過美國綠卡？有沒有持有過綠卡？

高嘉瑜也七問李彥秀，為何從2022開始申請加州爾灣豪宅為「Principal Residence」？身為台灣的立法委員卻把加州的豪宅當作永久主要住宅，李彥秀是欺騙美國政府還是欺騙台灣人民？第八問，李彥秀到底在美國買了多少豪宅？賣了多少豪宅？賺了多少錢？

高嘉瑜說，李彥秀在加州富樂頓的房子，2024年2月原本用家族信託基金名義購入，移轉到李彥秀個人名下，2024年5月又賣出，質疑李彥秀這兩間爾灣、富樂頓買的房子，都是在剛選完立委之後，立刻買房？這些錢從何而來。甚至美國加州爾灣其中一間房是用先金買，資金來源從何而來，李彥秀應該要自己說清楚。

高嘉瑜說，甚至李彥秀在監察院申報的爾灣的房產設為主要住宅，代表是自認是美國加州的永久居民需要社會安全碼、也必須長住，高問李彥秀是否也同時持有綠卡？這些問題她從一年前問到現在，李彥秀都沒有針對問題回答，避重就輕，要掩飾的是什麼？

高嘉瑜今天八問李彥秀，房產到底有多少間？是否同時持有綠卡？資金來源為何？為何只有登記一間財產申報？買賣移轉過程賺得多少錢？這些問題都不是李彥秀可以神隱轉移焦點。

高嘉瑜說，李彥秀將美國加州爾灣永久居住，對美國政府就是有法律效力，如果是虛偽陳述，在美國就可能是偽證，還有有沒有逃漏稅，也是一個很大疑問。