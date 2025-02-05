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民眾黨2026年選舉 蔡壁如：可採諸葛亮「智取荊州」策略

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民眾黨前主席柯文哲和前立委蔡壁如，曾到台中宮廟參拜。 圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲和前立委蔡壁如，曾到台中宮廟參拜。 圖／聯合報系資料照片

民眾黨前立委蔡壁如今天在臉書寫「智取荊州，柯主席關心的事」，她說2026年的選舉，台灣民眾黨可以採取三國演義的諸葛亮「智取荊州」的策略，這個想法，是去年選舉結束後，柯文哲主席找她討論2024大選檢討報告時產生的。

她說當時以為是要跟黨內所有幹部開會討論，沒想到只是她和柯文哲主席的閉門會議，當時有提到，下次2026的選舉，新竹市是我們的根據地，這個一定要保留、一定要想辦法維持住，也有意識到，還有竹北，會是我們民眾黨另一個執政的根據地。

蔡壁如表示，第二次去年4、5月時，柯主席又再找她再做一次的大選的檢討報告，最後的結論是：選舉完後，他很清楚他要栽培什麼樣的人才來應付下一次的選舉。；當時柯主席給她2個工作，1、開出地方頭人拜會名單；2、找出可以推出候選人的地點。

蔡壁如說，她把名單開給柯主席後，柯很認真的對待名單上面的每一個名字和地方，有時候她會陪柯主席去，有時候他會自己去。

2026的地方選舉，民眾黨應該在哪些地方要推候選人？ 蔡壁如說，她和柯主席約第二次個別討論，第二次的討論她對主席提了4個地方(新竹市、竹北市、嘉義市、彰化市)。

她當時對柯主席說，嘉義市基本上是一個民主聖地。我們既然是一個台灣民眾黨，應該想辦法在民主聖地裡頭要能插旗。

最後一次她和柯文哲主席談話是去年的8月，那時候柯主席去台南參加地方創業座談，蔡壁如說「他跟我開玩笑說，你也寫一下台南的評估報告。他也會問我，台南高雄要怎麼去部署？我還跟他開玩笑說：選後你對媒體說，要花半年的時間、花200萬來寫一份2024大選的檢討報告。你的報告是不是好了？可以借我看一下嗎？」

蔡壁如表示，一直到去年8月，柯主席一直關心台灣民眾黨的未來該怎麼發展才能在台灣生根、茁壯，「而我，想幫他完成這個願望！」

台灣民眾黨 柯文哲 民眾黨 蔡壁如

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