海底電纜頻遭破壞 林佳龍：凸顯民主國家應加強合作

愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多率團訪台，外交部長林佳龍於4日午宴時表示，近年來威權體制擴張，波羅的海及台灣外海近期頻傳海底電纜遭破壞等事件，均凸顯民主國家更應加強合作的重要性。

外交部上午發布新聞稿指出，林佳龍於4日午宴歡迎愛沙尼亞國防產業團，該團團長為愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga），成員包括曾任國防、內政與司法部長的資深議員拉內特（KalleLaanet，另譯：賴凱雷）及國防企業代表，雙方就台愛國防產業創新合作、全社會韌性及俄烏戰爭局勢等議題交換意見。

林佳龍表示，台灣與愛沙尼亞都經歷過威權統治時期，因此格外珍惜得來不易的自由及民主。近年來威權體制擴張，除俄烏戰火仍未歇，中國也持續在台灣周遭海域進行軍演，再加上波羅的海及台灣外海近期頻傳海底電纜遭破壞等事件，均凸顯民主國家更應加強合作的重要性。

林佳龍提及，去年11月率「台灣無人機產業訪問團」赴訪立陶宛，展現與理念相近國家共同建立民主供應鏈的決心，這次樂見愛沙尼亞籌組國防產業團訪台，進一步拓展雙方潛在合作領域。

裴克多表示，民主陣營已注意到如未能與理念相近夥伴合作發展供應鏈，將可能對國家安全造成潛在威脅。由於台灣與愛沙尼亞每日均遭受巨量假訊息攻擊，且兩國海底電纜近期都遭破壞，民主陣營應更加團結，共同應對各種威脅與挑戰，並允諾未來將持續促進台愛關係發展。