快訊

「動物不配住美國！」 川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

為1顆焦掉煎餃...他連續4天到攤位嘶吼、丟現金 還要求登報道歉

夫涉性騷學生...網紅夫妻經營竹北知名補習班遭廢止 震驚家長圈

回響／自辦重劃亂象 內政部將修法：一定面積以上採公辦優先

聯合報／ 記者林奐成／台北即時報導
本報昨推出「自辦重劃發財夢」專題，揭露自辦市地重劃弊端。圖／聯合報系資料照片
本報昨推出「自辦重劃發財夢」專題，揭露自辦市地重劃弊端。圖／聯合報系資料照片

本報昨推出「自辦重劃發財夢」專題，揭露自辦市地重劃弊端，包括人頭地主與開發公司炒作土地「鍊金術」，對此內政部回應，已盤點全臺自辦市地重劃涉訟案件，針對監察院調查意見，邀集地方政府會商檢討自辦市地重劃相關法令，將儘速完成修法程序，並要求一定面積以上重劃案優先以公辦方式開發，以強化重劃的公益性。

截至去年底，全國各級法院審理「自辦市地重劃」相關案件，裁判書總數達到驚人的5100件，地主與重劃會官司遍地烽火；同一時間，監察院發布報告糾正內政部與台中市府，疏於監管自辦市地重劃，凸顯亂象持續加劇。從北到南，無數地主控訴政府授權開發公司主導重劃，但當發生土地分配不公時，卻以「私權糾紛」推卸責任。

內政部地政司強調，未來將納入一定面積以上的重劃案優先以公辦重劃方式開發的作法，以強化重劃的公益性、必要性。在修法完成前，也已函請地方政府嚴格把關自辦市地重劃案件，強化審議監督機制，妥善協調處理民眾陳情意見。

內政部表示，為使自辦市地重劃作業程序更公開透明，已於106年7月修正發布「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」，其修法重點包含提高自辦重劃發起門檻，限制短時間內取得小面積之土地所有權人不計入會員大會表決人數，以杜絕虛增人頭地主問題，規定主管機關辦理審議自辦重劃作業過程，應給予民眾陳述意見或舉辦公開聽證，並以合議制方式審議自辦重劃案。修法強化政府的監督責任，明確規範民眾參與機制，大幅減少自辦市地重劃爭議。

內政部補充，自辦市地重劃是為輔助公辦市地重劃量能不足，藉由民間力量，以達到改善地區環境、提升土地利用之效益。地方政府於核准實施自辧市地重劃時，除確實查核私有土地所有權人及其土地面積超過半數以上之同意，對於開發區規劃內容及開發之必要性，亦應本於權責加以審議，於核准後監督管理重劃會依法執行各項重劃作業。

內政部說明，有關監察院提出自辦市地重劃問題，內政部已依該院建議，研修自辦市地重劃法規，對於加強審查自辦市地重劃之公益性及必要性、強化重劃會及開發公司管理機制、增加地方政府監督管理措施，以及重劃拆遷戶居住權保障等議題，均已納入修法內容討論，將儘速完成修法作業，以落實民眾權益之保障。

點此看專題：自辦重劃發財夢：玩弄人頭、套利百億 拆解一場圍繞土地的金錢遊戲

修法 內政部 重劃區 開發區

延伸閱讀

低碳走春 宜蘭傳藝中心、台江國家公園綠建築都上榜

走春訪綠建築 內政部推宜蘭傳藝中心、台江國家公園

內政部：1996、身分證掛失服務 春節不打烊

開醫美診所夫妻檔找人「表前私接」竊電挖礦 人頭收15萬得賠1700萬

相關新聞

畫蛇添足？蔣萬安迎外賓題字宣傳 被眼尖發現蛇寫成「虫宅」

北市長蔣萬安日前與日本駐台代表及日搖滾天團主唱逛燈節，在西本願寺祈福卡寫下「風調雨順、合境平安、蛇麼都好、台日友好」16字。未料被民眾發現，蔣萬安竟把「蛇」字的右邊竟誤寫成「宅」，議員陳怡君轟應注重細節，以免失禮。

獨／李文忠辭國防院執行長獲准 劉峯瑜代理執行長

財團法人國防安全研究院執行長李文忠突然請辭獲准，暫由副執行長劉峯瑜代理職務；國防院官方網站已悄悄撤下李文忠的職務介紹，李...

民進黨政府高規格接待川普前朝高官 侯友宜嘉中退休導師：不當

美國總統川普重返白宮就職，選前受訪發表「要求台灣付保護費」，最近又對加墨大陸加徵關稅，引發議論。侯友宜旅美85歲嘉中退休導師賴正雄，針對川普上任新政與台灣的因應評論說，台灣執政民進黨政府有權接待任何美國下台官員，但以最高規格接待，似乎不當。

影／有秘密金庫？高嘉瑜再爆李彥秀再擁2間美國豪宅「隱匿未申報」

民進黨前立委高嘉瑜近期砲火猛烈，猛打國民黨立委李彥秀房產無申報。高今召開記者會再踢爆，李彥秀分別又於2016年用現金、2...

民眾黨2026年選舉 蔡壁如：可採諸葛亮「智取荊州」策略

民眾黨前立委蔡壁如今天在臉書寫「智取荊州，柯主席關心的事」，她說2026年的選舉，台灣民眾黨可以採取三國演義的諸葛亮「智取荊州」的策略，這個想法，是去年選舉結束後，柯文哲主席找她討論2024大選檢討報告時產生的。

影／高嘉瑜指李彥秀美國富勒頓有房產 批刻意隱匿未申報

民進黨前立委高嘉瑜今天開記者會，揭露國民黨立委李彥秀在美國未申報的兩處房產。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。