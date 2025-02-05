回響／自辦重劃亂象 內政部將修法：一定面積以上採公辦優先

本報昨推出「自辦重劃發財夢」專題，揭露自辦市地重劃弊端，包括人頭地主與開發公司炒作土地「鍊金術」，對此內政部回應，已盤點全臺自辦市地重劃涉訟案件，針對監察院調查意見，邀集地方政府會商檢討自辦市地重劃相關法令，將儘速完成修法程序，並要求一定面積以上重劃案優先以公辦方式開發，以強化重劃的公益性。

截至去年底，全國各級法院審理「自辦市地重劃」相關案件，裁判書總數達到驚人的5100件，地主與重劃會官司遍地烽火；同一時間，監察院發布報告糾正內政部與台中市府，疏於監管自辦市地重劃，凸顯亂象持續加劇。從北到南，無數地主控訴政府授權開發公司主導重劃，但當發生土地分配不公時，卻以「私權糾紛」推卸責任。

內政部地政司強調，未來將納入一定面積以上的重劃案優先以公辦重劃方式開發的作法，以強化重劃的公益性、必要性。在修法完成前，也已函請地方政府嚴格把關自辦市地重劃案件，強化審議監督機制，妥善協調處理民眾陳情意見。

內政部表示，為使自辦市地重劃作業程序更公開透明，已於106年7月修正發布「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」，其修法重點包含提高自辦重劃發起門檻，限制短時間內取得小面積之土地所有權人不計入會員大會表決人數，以杜絕虛增人頭地主問題，規定主管機關辦理審議自辦重劃作業過程，應給予民眾陳述意見或舉辦公開聽證，並以合議制方式審議自辦重劃案。修法強化政府的監督責任，明確規範民眾參與機制，大幅減少自辦市地重劃爭議。

內政部補充，自辦市地重劃是為輔助公辦市地重劃量能不足，藉由民間力量，以達到改善地區環境、提升土地利用之效益。地方政府於核准實施自辧市地重劃時，除確實查核私有土地所有權人及其土地面積超過半數以上之同意，對於開發區規劃內容及開發之必要性，亦應本於權責加以審議，於核准後監督管理重劃會依法執行各項重劃作業。

內政部說明，有關監察院提出自辦市地重劃問題，內政部已依該院建議，研修自辦市地重劃法規，對於加強審查自辦市地重劃之公益性及必要性、強化重劃會及開發公司管理機制、增加地方政府監督管理措施，以及重劃拆遷戶居住權保障等議題，均已納入修法內容討論，將儘速完成修法作業，以落實民眾權益之保障。

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