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駁高嘉瑜控坐擁海外豪宅 李彥秀：均依法申報

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

民進黨前立委高嘉瑜公開指控國民黨立委李彥秀，坐擁海外豪宅。李彥秀今日發出聲明，表示她均依法申報，她也駁斥擁有美國綠卡，她僅有中華民國國籍。她今日主動發函立法院與國籍法主管機關，徹查她是否擁有綠卡。

針對高嘉瑜指控，李彥秀表示，她自1998年擔任公職以來，一直秉持誠信、公開、透明的原則，誠實申報每一筆海內外資產，從監察院的公開申報資料中，便可查悉Irvine及Wilshire等美國房產，也就是坊間所稱爾灣及富勒頓房地，絕非所謂第二、第三間未申報房產。申報過程或有單位換算等疏失，但都於知悉後第一時間向監察院公職人員財產申報處辦理更正。

李彥秀強調，她於2024年1月31日辭任議員，同年2月1日就任立法委員，擔任公職為連續行為，依法無須於就職後3個月內申報財產，僅須於2024年度間辦理年度申報，她亦已於2024年12月25日依法申報，她所有資產或變動均會忠實申報呈現。

李彥秀更說，她2020年卸任公職後，生了一場重病，經歷多場大手術，唯一放心不下的是未成年的女兒。因此她在2021年，於美國將所有當地房產（即財產申報資料所揭露的2筆位於加州房地，她均依法辦理申報，皆可於監察院公開資料中查得）設立生前信託遺囑。她信託範圍僅有兩筆房產，絕非所謂「小金庫」。且台灣與美國都有嚴格洗錢防制規範，她購屋、貸款皆有合法、明確金流。

李彥秀表示，她鄭重聲明，她只有中華民國國籍，不僅沒有綠卡，更從來沒有申請過綠卡。她已於今天主動發函予立法院與國籍法主管機關，請其清查她是否擁有或曾擁有綠卡，及有無如美國等外國國籍。若確有違反國籍法規定，請有關機關迅速、嚴明依法處理。

國籍 李彥秀 綠卡 財產申報 高嘉瑜

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