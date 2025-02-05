【專家之眼】莫以意識形態為由封殺DeepSeek

中國大陸上月推出Deepseek R1的人工智慧大模型，引爆全球科技界的震撼，台美政治人物也分別對此發表談話，反應截然不同。美國總統川普表示，DeepSeek AI應該給我們的行業敲響警鐘；我行政院則宣布，公務機關全面禁用Deepseek AI服務。

生成式AI問世後，美國科技巨擘幾乎引領國際潮流，然2025年初的DeepSeek的崛起，已有挑戰美國人工智慧的主導地位之勢，在各項評比中，性能足可媲美全球最強的OpenAI的大模型，訓練成本卻只有其零頭。一天之內讓美國科技股蒸發一兆美元的市值，其中AI晶片龍頭企業輝達（Nvidia）股價崩落17%，導致市值損失近6,000億美元，創下美國企業有史以來的最大跌幅。

對此諸多美國媒體、科技菁英與專家紛紛提出相關評論，就連在佛羅里達度假的川普總統也快速提出回應，指低成本模型有助於人工智慧產業發展，因為你不必花費數十億美元，而是花更少的錢，就能找到相同的解決方案。川普縱然預期美國科技公司未來仍將主導人工智慧，但他也承認中國企業發布的DeepSeek AI ，「應該已對我們的產業敲響警鐘（should be a wake-up call），我們需要集中精力進行競爭。」

最大競爭對手中國大陸的企業推出的DeepSeek R1模型，形同打臉川普甫宣布的「星際之門」（Stargate）計畫，準備將豪擲5000億美元AI基礎設施。惟其並未巧言辯護，而是正面回應低成本DeepSeek所帶來的挑戰。

反觀，我行政院在春節假期過後第一天立即宣布，基於國家資通安全考量，公務機關全面禁用Deepseek AI服務。公立大學及研究機構如果有使用需求，則在依規定程序報准核可後，始得使用。

行政院主張的理由是：「政府已經留意到DeepSeek AI服務在資料來源取得有違反著作權法相關法規的疑慮，而在模型語言訓練上也有思想審查、限制等資料偏異；此外，對於使用DeepSeek AI服務所衍生資料上傳中國的資安風險，目前尚未釐清也並未排除，甚至有違反個人資料保護、侵害個人隱私等疑慮，基於國家資通安全考量，數位發展部已特別警示公務機關與關鍵基礎設施等應限制使用 DeepSeek AI產品，以避免使用者相關數據或資訊被這類有資安疑慮的產品傳送，造成危害國家資通安全的疑慮。」

不可否認，大陸無論在網站、書籍、言論等方面都有思想審查的問題，AI模型亦難以避免，多數國人也都熟知此現象，甚至引為笑柄，我國有必要因該疑義，就全面否認該模型？

此外，即使是使用美國的AI模型，也有個人資料或敏感資料外洩的風險，例如南韓三星員工即曾因使用ChatGPT，爆出多起內部機密洩漏事件，並非使用陸企的LLM獨有的問題，使用者本應有相關的風險意識。

至於違反著作權法疑慮，應指OpenAI指控DeepSeek可能透過「蒸餾技術」過程竊取大量資料。然其說法備受質疑，甚至OpenAI還遭反控侵犯媒體、藝術創作者等著作權。其執行長Sam Altman日前已否認將控告DeepSeek。

本文以為，政府部門使用任何AI模型，都應有一定的國安與風險顧慮，得進行相關限制，惟不應以意識形態全面封殺DeepSeek。特別是我國在LLM發展仍屬落後，該模型有許多可供我借鑑之處，公立大學及研究機構採許可制，顯有侵犯學術研究自由之嫌。