畫蛇添足？蔣萬安迎外賓題字宣傳 被眼尖發現蛇寫成「虫宅」

北市長蔣萬安日前與日本駐台代表及日搖滾天團主唱逛燈節，在西本願寺祈福卡寫下「風調雨順、合境平安、蛇麼都好、台日友好」16字。未料被民眾發現，蔣萬安竟把「蛇」字的右邊竟誤寫成「宅」，議員陳怡君轟應注重細節，以免失禮。

陳怡君說，蔣萬安不只筆誤，過去也曾多次發生口誤插曲，如把國際奧會說成國際拳總，也曾經把「自詡」、「瞠目」讀音念錯，自爆被兒子罰念罰寫30遍，沒想到過幾日後，又再度將「戰戰兢兢」的讀音念錯，在公開場合屢屢出糗。

陳怡君說，台灣跟日本多年友好，如此小錯固然無傷大雅，但是蔣萬安身為首都市長，又是原本使用正體漢字生活的台灣人，在日本訪賓面前出此洋相，總不免讓人覺得有失禮儀，希望未來不要再犯下粗糙的錯誤，也呼籲蔣萬安回到市長室，把字多練習幾次，也提醒市長幕僚，蔣市長中文可能不太好，應幫市長多多注意錯字。