快訊

「動物不配住美國！」 川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

為1顆焦掉煎餃...他連續4天到攤位嘶吼、丟現金 還要求登報道歉

夫涉性騷學生...網紅夫妻經營竹北知名補習班遭廢止 震驚家長圈

聽新聞
0:00 / 0:00

畫蛇添足？蔣萬安迎外賓題字宣傳 被眼尖發現蛇寫成「虫宅」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安日前與日本駐台代表及日搖滾天團主唱逛燈節，在西本願寺祈福卡寫下「風調雨順、合境平安、蛇麼都好、台日友好」16字，「蛇」卻是錯字。圖／取用自蔣萬安臉書
北市長蔣萬安日前與日本駐台代表及日搖滾天團主唱逛燈節，在西本願寺祈福卡寫下「風調雨順、合境平安、蛇麼都好、台日友好」16字，「蛇」卻是錯字。圖／取用自蔣萬安臉書

北市長蔣萬安日前與日本駐台代表及日搖滾天團主唱逛燈節，在西本願寺祈福卡寫下「風調雨順、合境平安、麼都好、台日友好」16字。未料被民眾發現，蔣萬安竟把「蛇」字的右邊竟誤寫成「宅」，議員陳怡君轟應注重細節，以免失禮。

陳怡君說，蔣萬安不只筆誤，過去也曾多次發生口誤插曲，如把國際奧會說成國際拳總，也曾經把「自詡」、「瞠目」讀音念錯，自爆被兒子罰念罰寫30遍，沒想到過幾日後，又再度將「戰戰兢兢」的讀音念錯，在公開場合屢屢出糗。

陳怡君說，台灣跟日本多年友好，如此小錯固然無傷大雅，但是蔣萬安身為首都市長，又是原本使用正體漢字生活的台灣人，在日本訪賓面前出此洋相，總不免讓人覺得有失禮儀，希望未來不要再犯下粗糙的錯誤，也呼籲蔣萬安回到市長室，把字多練習幾次，也提醒市長幕僚，蔣市長中文可能不太好，應幫市長多多注意錯字。

台日 日本 蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安拍板婦幼專責醫院2026成立 聯醫全方位婦幼照護

政院宣布公務機關禁DeepSeek 蔣萬安曝北市早超前部署

讚蔣萬安像明星 日搖滾天團Teru曝想跟五月天唱大巨蛋

台北燈節上海團出席開幕交流慣例被中斷 蔣萬安吐心聲

相關新聞

畫蛇添足？蔣萬安迎外賓題字宣傳 被眼尖發現蛇寫成「虫宅」

北市長蔣萬安日前與日本駐台代表及日搖滾天團主唱逛燈節，在西本願寺祈福卡寫下「風調雨順、合境平安、蛇麼都好、台日友好」16字。未料被民眾發現，蔣萬安竟把「蛇」字的右邊竟誤寫成「宅」，議員陳怡君轟應注重細節，以免失禮。

獨／李文忠辭國防院執行長獲准 劉峯瑜代理執行長

財團法人國防安全研究院執行長李文忠突然請辭獲准，暫由副執行長劉峯瑜代理職務；國防院官方網站已悄悄撤下李文忠的職務介紹，李...

民進黨政府高規格接待川普前朝高官 侯友宜嘉中退休導師：不當

美國總統川普重返白宮就職，選前受訪發表「要求台灣付保護費」，最近又對加墨大陸加徵關稅，引發議論。侯友宜旅美85歲嘉中退休導師賴正雄，針對川普上任新政與台灣的因應評論說，台灣執政民進黨政府有權接待任何美國下台官員，但以最高規格接待，似乎不當。

影／有秘密金庫？高嘉瑜再爆李彥秀再擁2間美國豪宅「隱匿未申報」

民進黨前立委高嘉瑜近期砲火猛烈，猛打國民黨立委李彥秀房產無申報。高今召開記者會再踢爆，李彥秀分別又於2016年用現金、2...

民眾黨2026年選舉 蔡壁如：可採諸葛亮「智取荊州」策略

民眾黨前立委蔡壁如今天在臉書寫「智取荊州，柯主席關心的事」，她說2026年的選舉，台灣民眾黨可以採取三國演義的諸葛亮「智取荊州」的策略，這個想法，是去年選舉結束後，柯文哲主席找她討論2024大選檢討報告時產生的。

影／高嘉瑜指李彥秀美國富勒頓有房產 批刻意隱匿未申報

民進黨前立委高嘉瑜今天開記者會，揭露國民黨立委李彥秀在美國未申報的兩處房產。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。