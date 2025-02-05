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獨／李文忠辭國防院執行長獲准 劉峯瑜代理執行長

先後送走辜振甫與2子…辜嚴倬雲辭世 享嵩壽105歲

「任何立場都不該超越人性」 吳沛憶籲停止評論大S：對她只有respect

獨／李文忠辭國防院執行長獲准 劉峯瑜代理執行長

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防安全研究院執行長李文忠（圖中）以身體健康為由請辭，執行長職務由劉峯瑜代理。記者李人岳／攝影
國防安全研究院執行長李文忠（圖中）以身體健康為由請辭，執行長職務由劉峯瑜代理。記者李人岳／攝影

財團法人國防安全研究院執行長李文忠突然請辭獲准，暫由副執行長劉峯瑜代理職務；國防院官方網站已悄悄撤下李文忠的職務介紹，李文忠本人證實，以健康因素為由在昨天請辭，隨即獲准。

李文忠曾是民進黨資深國防立委，可說是民進黨內的國防軍事專家，前總統蔡英文上台後被視為國安會或國防部熱門人選，不過始終擔任退輔會副主委，成為蔡政府任內任期最久的政務官，也因正向面對傳統國軍的歷史及價值，頗獲榮民團體歡迎。賴政府上任後於去年8月就任國防院執行長。

李文忠上任後宣示要打造國防院成為鑽研台海情勢的國際權威智庫，推動與國際戰略學界的「一點五軌」及「二軌」交流，並且推動國防改革、國防預算、灰色地帶及防衛韌性等四大研究計畫，同時頻頻私下或公開以以智庫執行長身分對國內外政情與戰略議題發表意見，在政壇積極爭取能見度的意味濃厚。

不過國防院官網今早換上由劉峯瑜代理執行長職務，李文忠面對詢問證實因身體健康因素已經在昨天請辭獲准，稍後會對外界說明。

國防安全研究院執行長李文忠傳出請辭，國防院官網已改由劉峯瑜暫代執行長職務。圖／國防安全研究院官網
國防安全研究院執行長李文忠傳出請辭，國防院官網已改由劉峯瑜暫代執行長職務。圖／國防安全研究院官網

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