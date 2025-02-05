民進黨政府高規格接待川普前朝高官 侯友宜嘉中退休導師：不當

美國總統川普重返白宮就職，選前受訪發表「要求台灣付保護費」，最近又對加墨大陸加徵關稅，引發議論。侯友宜旅美85歲嘉中退休導師賴正雄，針對川普上任新政與台灣的因應評論說，台灣執政民進黨政府有權接待任何美國下台官員，但以最高規格接待，似乎不當。

賴正雄台大外文系畢業後，回嘉中母校任教25年，1989年退休，在校擔任高三英文課及導師，與大部分學生畢業後保持互動關係，與侯友宜有書信往來，侯友宜參選，賴正雄隔海提選戰10項建議。

賴正雄說，對現任總統川普開除或「拒絕往來者」，民進黨政府竟如此盛情邀約、接待，的確不無匪夷所思之虞？民進黨是否故意和川普唱反調？川普不爽的人，台灣人偏偏很珍惜？這種荒謬的態度對台灣未來4年會有何影響？無法預料，但1個月來，從川普的行事風格，不難看出：他是賞罰分明，又極具報復心的人！聰明如賴清德者豈能不察？

川普再度當選，用人考量全無顧忌，沒有包袱，閣員他1個人說了算，上次被他任命的人中，有幾位不忠誠閣員，他們另有圖謀，台灣當局卻再三邀請這些卸任「奸臣叛將」訪台，並予高規格接待，殊令人不解。

賴正雄表示，這些人，依川普的話是他任命的人，卻背叛了他，故他稱之為rebel，這些人比較出名包括：NikkiHailey(海莉），川普第一任總統任命駐聯合國大使，讚揚台灣國際地位重要，說台灣人愛聽的話。她卻於2024年登記為共和黨總統參選人，要與川普競選。John Bolton-耶魯大學法律博士，外交官兼律師，曾被川普任命為國家安全顧問，任內不時與川普意見相左。後來又宣布，擬定2024競選總統大位，受邀來台公然反川普，也受到賴清德政府邀請來台。

VP Pence前副總統彭斯。2021年1月6日國會暴動，川普曾懇求他助一臂之力，但他卻公然支持民主黨，致使川普支持者千餘人涉嫌國會暴動被判刑。就職前不久，卡特總統出殯，彭斯副總統夫人公然拒絕與川普致意，顯然彭斯夫婦懷恨頗深。因為川普未再用彭斯。Mike Pompeo-龐培奧，曾任川普國防部長及國務卿。是訪台貴賓次數最多的，也是向台灣拿錢最多的。宣布參選又退出，是川普重要閣員，害得川普上台前急忙澄清，龐培奧未在他任命閣員名單。