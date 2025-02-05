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「任何立場都不該超越人性」 吳沛憶籲停止評論大S：對她只有respect

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稱「任何立場都不該超越人性」 吳沛憶籲停止評論大S

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
藝人大S徐熙媛在日本旅遊期間，因流感併發肺炎過世。圖／聯合報系資料照片
藝人大S徐熙媛在日本旅遊期間，因流感併發肺炎過世。圖／聯合報系資料照片

藝人大S徐熙媛猝逝，引來罷免團體質疑死訊被用來掩蓋大罷免新聞，更有人拿大S過往言行而對她和家人批評。民進黨立委吳沛憶在臉書貼文指，大S徐熙媛女士在公眾目光下活著的，舉手投足都逃不過評論，對大S的瀟灑勇氣，只有respect。吳沛憶說，「任何立場都不該超越人性」，請停止評論傷害大S。

吳沛憶在臉書貼文指，這兩天其實她不太敢點進新聞，無心回應政治紛擾，在生命面前，任何一切都渺小。

吳沛憶說，大S是一位勇敢無比的女性，女性在公眾目光下活著的，舉手投足都逃不過評論。對大S的瀟灑勇氣，自嘆不如，只有respect

吳沛憶說，失去摯親的痛楚，像被利刃割著，每一秒都疼。所以想拜託大家，這次請停止評論，請給離開的大S最後、最大的尊重。

吳沛憶說，任何立場都不該超越人性，這是人的基本，也是大家能僅給遺族最深的祝福。

吳沛憶 大S 民進黨 罷免

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