聽新聞
0:00 / 0:00
稱「任何立場都不該超越人性」 吳沛憶籲停止評論大S
藝人大S徐熙媛猝逝，引來罷免團體質疑死訊被用來掩蓋大罷免新聞，更有人拿大S過往言行而對她和家人批評。民進黨立委吳沛憶在臉書貼文指，大S徐熙媛女士在公眾目光下活著的，舉手投足都逃不過評論，對大S的瀟灑勇氣，只有respect。吳沛憶說，「任何立場都不該超越人性」，請停止評論傷害大S。
吳沛憶在臉書貼文指，這兩天其實她不太敢點進新聞，無心回應政治紛擾，在生命面前，任何一切都渺小。
吳沛憶說，大S是一位勇敢無比的女性，女性在公眾目光下活著的，舉手投足都逃不過評論。對大S的瀟灑勇氣，自嘆不如，只有respect
吳沛憶說，失去摯親的痛楚，像被利刃割著，每一秒都疼。所以想拜託大家，這次請停止評論，請給離開的大S最後、最大的尊重。
吳沛憶說，任何立場都不該超越人性，這是人的基本，也是大家能僅給遺族最深的祝福。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言