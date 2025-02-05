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【專家之眼】中共對台統戰始終如一 間諜案為何變多？

聯合報／ 楊穎超／銘傳大學副教授
海基會在台北舉行「2025大陸台商春節活動」，賴清德總統出席致詞。本報資料照
海基會在台北舉行「2025大陸台商春節活動」，賴清德總統出席致詞。本報資料照

賴清德總統過年時四處參拜宮廟，重提中國對台統戰威脅。他久在政壇歷練，講話又有一眾幕僚幫忙把關，理論上應該找不到太多漏洞才是。但寥寥數語，卻讓人興起不少疑問，頗堪玩味。

首先，賴講話內容的因果關係是有爭議的。他說，「不知大家有沒有注意到台灣最近一、二年被檢察官起訴、法官判刑的間諜案愈來愈多，這代表著中國對台灣的統戰愈來愈嚴重。」中共對台所有舉措，除了武嚇硬的一手外，在綠營語境下，幾乎全被視為統戰伎倆。如果按照這個邏輯，中共對台統戰最高峰應該是在馬英九執政時期；而相對於疫情開始後兩岸隔絕情況，馬之後的次高峰應該是蔡上台至2020年因疫情爆發，宣布訂定陸籍人士來台限制之前。

但年初國安局〈共諜案滲透手法分析〉(以下簡稱〈分析〉)指稱，近年共諜案起訴人數明顯上升、呈高倍數成長，換句話說，以前沒那麼嚴重。這就不禁讓人好奇，馬時期與綠營執政階段的相關議題出了什麼變化呢？外界只能得知〈分析〉稱「中共持續運用多元管道及手法，對我各界進行滲透，吸收國人協力發展組織，或取得我政府機敏資訊」，又將「成立統戰組織動員介選」列為共諜滲透手法，卻未特別指明中共手段與過去不同處；而初步思考馬下台後相關議題的主要變化，除了兩岸交流變少外，還包括蔡政府在全面執政時，2019年修訂了國安五法，以及檢調在2024年總統大選前，密集偵辦里長或特定人士到中國大陸旅遊情況。

把上述前提與變化放在一起看，反倒是提醒人民：如果中共手段與過去類似、兩岸交流又沒比以前多的前提存在，最近一、二年起訴判刑的間諜案卻愈來愈多，這究竟是有什麼新變數，還是與修法及檢調手段更有關係？由於國家機器才有詳盡資料，甚盼相關單位出來釋疑。

其次，賴總統把共諜案與中共對台統戰放在一起談，再加上將中共對台所有舉措幾乎全視為統戰伎倆的前提，或有助於凝聚政黨基本盤，卻無益於團結國家。我們固然該防範任何間諜活動，並且注意中共統戰與情報工作的關連性，但對政府來說，應該要小心區別參與兩岸交流活動、統戰與情報工作的差異，因為賴政府無法阻絕兩岸交流，如果一竿子打翻一船人，不僅使政府權威受損，也極易造成分裂台灣的效果。

詳細言之，透過接觸獲得情報，是所有政府會做的事，即以台灣來說，政府藉各式手法向兩岸交流人士收集情報，也並非秘密。但現在早已不是冷戰時期，當年美俄陣營邊界清楚，經濟上也不似現在全球化時代往來密切，兩蔣政府可以堅持的事，如今本該出現不同彈性。

令人遺憾的是，綠營還未找出符合交流現實又有助於黨派選舉的應對做法，僅似乎優先照顧後者。最明顯的例子，就是國安五法的修訂，把許多名詞定義含糊化的結果，在選前大陣仗約談選民，雖易使檢調偵查起訴、威嚇選民，但定罪率如何？這恐怕不是多數法界人士希望見到的情況。而動輒把交流、統戰與間諜混在一起談，這是在內部增加猜忌、製造對立。

交流與被統戰，甚至間諜不必然有因果關係，過去在藍營執政時稱自己是中國人，綠營執政後轉換立場者，比起堅定的中華民國派，更易讓人懷疑面對威脅利誘時，能否對台灣這塊土地忠誠。我們如果把注意力放在評估統戰與一般民眾關係，並對過去長期相關教育，以及兩岸同文同種，對彼此的理解有信心，就會希望賴政府告訴人民，兩岸交流熱絡時期中共統戰到底做得有多好，讓台灣人心產生了什麼變化，使我們現在必須要以耗費過高執法成本、起訴這麼多人民卻無法定罪的擾民及傷害法治權威為代價？如果不成比例，希望賴政府懸崖勒馬，或者至少不要再危言聳聽了。

中共 統戰 間諜 馬英九

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