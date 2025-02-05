觀察站／裡子面子不可兼得 抉擇最佳利益

中國大陸外交戰是台灣要長期面對的挑戰，南非迫我駐處遷移，即是一例。除了眼下這關，關鍵命題在於，對台北來說，什麼是輸、什麼是贏；若面子與裡子不可兼得，如何抉擇出最佳利益。

隨著台海議題國際化，北京也加大在國際反制台獨的力道，這是迴避不了的兩面刃。中國大陸外交部長王毅要美國新任國務卿魯比歐好自為之，傳遞其高度關注川普政府對台政策。

北京一面對華府傳達「台灣是中美關係的第一條紅線」，一面又在國際場域對台灣出手，包含擴大對聯合國大會二七五八號決議的解讀，排除台灣參與國際組織，也一一敲掉台灣在非邦交國的駐處職能。

南非並非首例，中華民國一九七四年與巴西斷交後，巴西最初也不允許台灣在其首都巴西利亞設處，只能在聖保羅，最後才允許遷到巴西利亞。

南非現在要求我駐處遷出首都，還要求降級為貿易辦事處，回到外交衝突本身，名稱和駐點可以爭一爭，更該堅守的是駐處功能不能受到影響，尤其領務有主權象徵，能不能繼續發簽證，是這段雙邊關係的觀察重點之一。

什麼是輸、什麼是贏，要解當前外交困局，需要高層思考外交與兩岸能否脫鉤處理。解鈴還須繫鈴人，在回應北京壓力與捍衛國家利益之間求取平衡，徐圖發展空間，是賴政府必須面對的課題。