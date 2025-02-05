南非逼我遷代表處 學者：力保不降級

針對南非要求我方將館處撤出其首都，知情人士表示，南非再度致函並設定期限，讓談判面臨更大挑戰，但我方立場不變。

知情人士表示，本次談判會比上次面臨更大挑戰，這明顯是來自於中國大陸壓力，要感謝國際友人持續為台灣發聲。

美國聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）再度於社群平台Ｘ發文，「若南非和中國共產黨一起霸凌台灣，美國必須考慮施壓，包含將南非踢出『非洲成長暨機會法』計畫；對那些協助中國影響民主夥伴關係的國家，美國不應再提供貿易好處。」

我外交部日前證實收到南非發函，限我駐南非館處三月底前遷出首都普利托利亞，試圖將我駐處降級並更名為「貿易辦事處」。

外交部亞西及非洲司副司長陳詠博昨在例行記者會重申立場，指台灣不接受南非政府片面違反雙邊協議，也會持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通。

政大國關中心研究員嚴震生表示，應力爭保留代表處名稱及現行功能，而非糾結於遷移。嚴震生認為，重點不在於遷移，而是代表處的名稱，此次談判應聚焦在保留代表處的招牌，並確保功能不受影響。

台灣國際戰略協會理事長王崑義也說，最好的處理方式恐怕是遷館但不降級，確保維持住代表處的功能，避免引發骨牌效應；若讓北京吃到一次甜頭，在親中國家一一實行，將導致遍地烽火。