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疫苗經費傳遭砍 白委：52億一毛未刪

聯合報／ 記者林銘翰王千豪／台北報導
大S因流感過世，許多族群膽顫心驚，不少人趕至診所搶打所剩不多的公費流感疫苗。記者林伯東／攝影
大S因流感過世，許多族群膽顫心驚，不少人趕至診所搶打所剩不多的公費流感疫苗。記者林伯東／攝影

藝人「大Ｓ」徐熙媛病逝，民眾關注流感疫苗接種資訊。民眾黨立委張啓楷表示，親綠側翼造謠藍白大砍疫苗經費，然而這筆錢一毛都沒有刪，主要是去年的疫苗採購執行率偏低，經過討論也僅凍結一千萬元，目前為止國內流感疫苗仍然充分。

國民黨立院黨團表示，攸關流感疫苗預算的「疫苗基金」尚在審查中，且委員會審查結果「一毛未刪」。

張啓楷透過影片向媒體表示，部分親綠側翼網軍利用不幸事件，瘋傳藍綠立委大砍疫苗採購經費，然而今年度經費為五十二億三五五七萬元，這筆錢後來一毛都沒有刪；但去年疫苗採購執行率偏低，甚至多達一二三六萬劑新冠疫苗被銷毀，相信大多數台灣民眾也都認為要檢討，經過朝野立委討論，立法院僅凍結一千萬元，目前國內還有廿萬劑流感疫苗，呼籲大家不要輕易聽信謠言，家裡有長者或幼兒就去打疫苗，有流感症狀也要趕快去看醫師，千萬不要再聽信沒有人性的謠言。

國民黨立委蘇清泉說，衛福部乃至整個行政院，過去因為完全執政，預算浮編情況嚴重，執行不力也沒人可管；凍結預算是民代問政的手段之一，希望讓執政者受到民意監督。

側翼 國民黨 張啓楷 流感疫苗

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