快訊

新發現！精舍虐殺案現場驚見交通部退休官員 女信徒30萬交保

遭質疑刪疫苗預算藍斥造謠 綠：防疫預算應未雨綢繆

中央社／ 台北4日電

國民黨團今天指出，綠營側翼胡亂造謠國民黨立委審查114年疫苗預算時刪除流感疫苗相關預算1000萬元。黨團書記長王鴻薇表示，去年4月政府採購688萬劑流感疫苗供去年冬季及今年初施打，今年流感疫苗採購預算一毛未刪，可如期於今年4月採購。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，防疫預算應本於未雨綢繆、不怕一萬，只怕萬一的觀念，國民黨單從預算執行率，只是試圖合理化預算凍結的不合理，更有違公共衛生、疾病防治的觀念。

藝人大S徐熙媛赴日旅遊因流感併發肺炎過世，不少民眾關注疫苗接種資訊。國民黨立法院黨團今天發布新聞稿指出，正當民眾為流感盛行急打疫苗，綠營側翼此時又再利用民眾恐慌心理，胡亂造謠國民黨立委審查114年疫苗預算時刪除流感疫苗相關預算1000萬元。

國民黨團指出，現在民眾打的疫苗是去年4月公開採購的，與今年的預算一點關係都沒有。今年衛福部有關流感疫苗預算的「衛生福利特別收入基金—疫苗基金」，立法院尚在審查中尚未二、三讀，委員會審查結果也是「一毛未刪」。有真相，會說話。

國民黨團表示，有國民黨立委發現衛福部去年疫苗採購預算執行率居然只有10%，要求衛福部必須強化預算使用效率，衛福部還承認到去年8月底止銷毀了各類COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗1236萬劑，要求衛福部必須深切檢討。這樣監督預算程序竟被綠營側翼造謠抹黑。

國民黨團書記長王鴻薇指出，去年4月政府採購688萬劑流感疫苗供去年冬季及今年初施打，今年流感疫苗採購預算一毛未刪，可如期於今年4月採購。

王鴻薇表示，現在因大S流感辭世憾事，全民人心不安，急著搶打公費流感疫苗。救命如救火，呼籲行政院應緊急採購公費流感疫苗，以安民心，讓想打的民眾都有疫苗可打，才是政府現在最應該做的事。

對此，吳思瑤表示，國民黨說法只是為自己凍結預算找藉口，更是偷換概念，正凸顯國民黨欠缺公共衛生、疾病防治的正確觀念，任何病毒傳染難以預測，防疫預算本應寬列，正所謂「料敵從寬，禦敵從嚴」。

吳思瑤指出，任何不幸事件發生後，不要有太多政治口水，防疫預算應本於未雨綢繆、不怕一萬，只怕萬一的觀念，國民黨單從預算執行率，只是試圖合理化預算凍結的不合理，更有違公共衛生、疾病防治的觀念。

吳思瑤說，立法院上會期剛審完的114年度中央政府總預算案中，無論是刪減數或凍結數，都創下史上新高，每個部會無一倖免，衛福部在預算凍結案件數更是所有部會的第2名，這是不爭的事實。

吳思瑤說，國民黨何不好好正面回應，面對尚未送出的醫療健康預算，國民黨是否支持優先解凍被藍白凍結的預算，國民黨應該給社會一個正面的回應。

吳思瑤 國民黨 民進黨 流感疫苗 王鴻薇 衛福部

延伸閱讀

黃國昌邀賴總統辯論大罷免 吳思瑤酸：先找蔡壁如

綠黨團幹部招嘸人 李彥秀點名吳思瑤錯誤示範：致仇恨值速增

藍營喊罷2綠委直呼國家生病 吳思瑤反批藍白毀憲亂政

罷免吳思瑤、吳沛憶意向書跨一階 罷吳四騎士：非仇恨是不適任

相關新聞

綠營側翼稱藍刪一千萬疫苗預算 國民黨團：一毛未刪

正值國人急打流感疫苗之際，有綠營側翼稱國民黨立委刪除今年度流感疫苗預算1000萬元。國民黨立院黨團今天駁斥，指攸關流感疫...

立委質疑疫苗預算執行率僅1成 疾管署說明已全數執行完

知名女星大S（徐熙媛）在日本因流感併發肺炎離世，帶動民眾打流感疫苗打氣，然而，立委蘇清泉在臉書指出，疾管署去年疫苗採購預...

凍結疫苗預算遭側翼猛攻 涂權吉：罔顧事實宣傳假訊息

國民黨立委涂權吉提案凍結疾管署購買疫苗預算1000萬元，遭綠營側翼猛攻。涂權吉今天表示，凍結是要求疾管署改善預算執行率不...

蔡英文時代就報名選台中市長 何欣純：賴主席應已在布局

台中市長盧秀燕任期將屆滿，外界點名民進黨人選之一的立委何欣純今表示，民進黨執政縣市不多，要更及早布局，「早在上一屆市長選...

賴清德首份總統書單曝光 「台灣審議民主」等47本入列

2025台北國際書展今日於世貿一館舉辦開幕典禮。賴清德總統親自出席開幕典禮，並首次以總統身分逛書展。他花了一個小時逛展場...

中部11藍委害的？中部人恐到台北辦護照 吳音寧怒點名

行政院中辦業務費遭砍到只剩1％，甚至影響中部人辦領護照。副執行長吳音寧今PO文表示，史上頭一遭面臨「開工大問題」，並點名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。