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立委質疑疫苗預算執行率僅1成 疾管署說明已全數執行完

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
立委蘇清泉指出，疾管署去年疫苗採購預算執行率過低，有預算浮濫編列的狀況。疾管署晚上澄清，疫苗採購預算在去年已經執行完畢。示意圖。聯合報系資料照
立委蘇清泉指出，疾管署去年疫苗採購預算執行率過低，有預算浮濫編列的狀況。疾管署晚上澄清，疫苗採購預算在去年已經執行完畢。示意圖。聯合報系資料照

知名女星大S（徐熙媛）在日本因流感併發肺炎離世，帶動民眾打流感疫苗打氣，然而，立委蘇清泉在臉書指出，疾管署去年疫苗採購預算執行率過低，有預算浮濫編列的狀況。疾管署晚上澄清，疫苗採購預算在去年已經執行完畢，執行率10%是統計到去年8月底的狀況。

蘇清泉在臉書貼文表示，去年疫苗採購預算，原本編約50億元，但去年只買了約5億元疫苗，執行率僅10%，衛福部自承疫情趨緩，還動手銷毀各類新冠疫苗1236萬劑，立委凍結5%預算，要求疾管署檢討說明預算執行率過低 的問題，這也是職責所在。

疾管署晚間說明，113年新冠疫苗採購預算編列50億元，為因應新冠病毒演變，依世界衛生組織建議使用JN.1作為新疫苗抗原成分，113年共採購550萬劑Moderna JN.1疫苗及20萬劑Novavax JN.1疫苗，以供國人接種，提升對抗主流病毒株之免疫保護力。

疾管署表示，113年疫苗採購預算執行率僅10%，為截至113年8月底執行情形，而113年JN.1疫苗在113年10月1日起開打，採購共570萬劑疫苗，從去年10月起陸續執行核銷，因此去年疫苗採購預算50億元已全數執行完畢，執行率100%。

新冠疫苗 流感疫苗 疾管署

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