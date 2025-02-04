政院東服中心預算遭刪 執行長：暫時低度運作

立法院刪凍中央政府總預算案2000多億元，其中國民黨團提案把行政院聯合服務中心業務費3600多萬元減列至36萬元，東服中心業務將受影響，執行長洪宗楷說，暫時低度運作。

行政院東部聯合服務中心在花蓮、台東都有辦公室，洪宗楷接受中央社記者電訪表示，目前採低度運作，減少社團活動、出差等的支出，自己從台東來花蓮辦公，應有的差旅費、飯店住宿費用都暫停，改住在辦公室替代役男的備勤室。

洪宗楷說，花、東兩處辦公室人員共20人，兩處辦公室租金1年共新台幣120多萬元，其他包括水電費、電話費、網路費、油費、維修費等支出，大約500萬元。目前辦公室租金先拖欠，後續依照院部的指示辦理。

設在花蓮辦公室的0403地震重建專案辦公室，有內政部國土署駐花蓮協助災後的重建人員則將撤離。

洪宗楷表示，東服中心台東辦公室是租用台東大學校舍空間，此空間還有原民會族群委員、原民會產推人員進駐辦公，未來有何變化尚未知曉，只能讓大家一切如常，穩定軍心為要。