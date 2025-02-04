凍結疫苗預算遭側翼猛攻 涂權吉：罔顧事實宣傳假訊息

國民黨立委涂權吉提案凍結疾管署購買疫苗預算1000萬元，遭綠營側翼猛攻。涂權吉今天表示，凍結是要求疾管署改善預算執行率不佳，3個月內提書面報告即可解凍，綠色側翼不僅罔顧事實，反而大肆宣傳錯假訊息造成民眾恐慌，實為社會亂源。

涂權吉表示，近日有心者流傳「刪除疫苗基金，沒有疫苗可以施打」等錯誤訊息，他特別邀請衛福部疾管署副署長曾淑慧來面對面溝通、澄清謠言，由副署長親自說明我國目前疫苗採購概況，以及「凍結0.19%」的預算是否會影響到我國整體疫苗採購進度等事宜。

涂權吉表示，在本次預算審查中，與疾管署在疫苗凍結過程中協商順利，且疫苗基金並未刪減一毛錢，在預算審議過程中都是有錄影存證。

涂權吉說，在不影響疾管署基本運作，以及國人施打疫苗的前提下，自己僅凍結從公務預算補至疫苗基金52億3557萬7千元中的1000萬元，約0.19%，目的就是為了要求疾管署正視我國疫苗採購與施打現況，進一步改善疫苗政策。

涂權吉指出，立法院預算中心也對疾管署該預算的執行率偏低提出質疑，凍結預算要求疾管署對於施政行為做出精進改善，非自己一家之言。

涂權吉批評，少數不肖民進黨立委、執政黨國會助理、綠色網軍側翼，假裝看不到提案說明欄中所述「113年1至8月執行率不到11%」，不僅罔顧事實，反而大肆宣傳錯假訊息造成民眾恐慌，實為社會亂源。

涂權吉強調，凍結1000萬元是要求疾管署改善過去預算執行率不佳，也明白要求3個月內提出書面改善報告即可解凍。

涂權吉說，在國會三讀通過中央政府總預算後，行政院竟仍想再次提出覆議，此舉將使114年度預算進度再度拖延，同時讓預算案得以解凍的時間繼續延遲，真正拖延國人施打疫苗是行政院自己。

他也呼籲外界應以事實為依據，勿以片面資訊帶風向，混淆視聽，而自己將會持續監督政府疫苗政策，確保國家資源合理運用，不畏惡質謠言繼續努力為全民健康把關。