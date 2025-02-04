快訊

失智翻倍！研究解剖52人腦發現大量微塑膠 相當於「一整支塑膠湯匙」

小三的復仇！派出所長遭爆婚外情還有「小四」 下場慘了

整理包／DeepSeek紅什麼？黃仁勳因它身價暴跌！影響、爭議一文看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

凍結疫苗預算遭側翼猛攻 涂權吉：罔顧事實宣傳假訊息

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委涂權吉。聯合報系資料照
國民黨立委涂權吉。聯合報系資料照

國民黨立委涂權吉提案凍結疾管署購買疫苗預算1000萬元，遭綠營側翼猛攻。涂權吉今天表示，凍結是要求疾管署改善預算執行率不佳，3個月內提書面報告即可解凍，綠色側翼不僅罔顧事實，反而大肆宣傳錯假訊息造成民眾恐慌，實為社會亂源。

涂權吉表示，近日有心者流傳「刪除疫苗基金，沒有疫苗可以施打」等錯誤訊息，他特別邀請衛福部疾管署副署長曾淑慧來面對面溝通、澄清謠言，由副署長親自說明我國目前疫苗採購概況，以及「凍結0.19%」的預算是否會影響到我國整體疫苗採購進度等事宜。

涂權吉表示，在本次預算審查中，與疾管署在疫苗凍結過程中協商順利，且疫苗基金並未刪減一毛錢，在預算審議過程中都是有錄影存證。

涂權吉說，在不影響疾管署基本運作，以及國人施打疫苗的前提下，自己僅凍結從公務預算補至疫苗基金52億3557萬7千元中的1000萬元，約0.19%，目的就是為了要求疾管署正視我國疫苗採購與施打現況，進一步改善疫苗政策。

涂權吉指出，立法院預算中心也對疾管署該預算的執行率偏低提出質疑，凍結預算要求疾管署對於施政行為做出精進改善，非自己一家之言。

涂權吉批評，少數不肖民進黨立委、執政黨國會助理、綠色網軍側翼，假裝看不到提案說明欄中所述「113年1至8月執行率不到11%」，不僅罔顧事實，反而大肆宣傳錯假訊息造成民眾恐慌，實為社會亂源。

涂權吉強調，凍結1000萬元是要求疾管署改善過去預算執行率不佳，也明白要求3個月內提出書面改善報告即可解凍。

涂權吉說，在國會三讀通過中央政府總預算後，行政院竟仍想再次提出覆議，此舉將使114年度預算進度再度拖延，同時讓預算案得以解凍的時間繼續延遲，真正拖延國人施打疫苗是行政院自己。

他也呼籲外界應以事實為依據，勿以片面資訊帶風向，混淆視聽，而自己將會持續監督政府疫苗政策，確保國家資源合理運用，不畏惡質謠言繼續努力為全民健康把關。

假訊息 側翼 國民黨 民進黨 涂權吉 疫苗 疾管署 行政院

延伸閱讀

綠營側翼稱藍刪一千萬疫苗預算 國民黨團：一毛未刪

大S流感驟逝效應 基隆1天打千劑疫苗剩650劑

大S病逝綠側翼稱砍預算不能宣傳防疫 廖偉翔：不需政治病毒

罷免19藍委及高虹安今遞件 中選會：2月28日前完成審定

相關新聞

綠營側翼稱藍刪一千萬疫苗預算 國民黨團：一毛未刪

正值國人急打流感疫苗之際，有綠營側翼稱國民黨立委刪除今年度流感疫苗預算1000萬元。國民黨立院黨團今天駁斥，指攸關流感疫...

凍結疫苗預算遭側翼猛攻 涂權吉：罔顧事實宣傳假訊息

國民黨立委涂權吉提案凍結疾管署購買疫苗預算1000萬元，遭綠營側翼猛攻。涂權吉今天表示，凍結是要求疾管署改善預算執行率不...

蔡英文時代就報名選台中市長 何欣純：賴主席應已在布局

台中市長盧秀燕任期將屆滿，外界點名民進黨人選之一的立委何欣純今表示，民進黨執政縣市不多，要更及早布局，「早在上一屆市長選...

賴清德首份總統書單曝光 「台灣審議民主」等47本入列

2025台北國際書展今日於世貿一館舉辦開幕典禮。賴清德總統親自出席開幕典禮，並首次以總統身分逛書展。他花了一個小時逛展場...

中部11藍委害的？中部人恐到台北辦護照 吳音寧怒點名

行政院中辦業務費遭砍到只剩1％，甚至影響中部人辦領護照。副執行長吳音寧今PO文表示，史上頭一遭面臨「開工大問題」，並點名...

川普拿關稅逼人上談判桌 台灣敢玩這場膽小鬼遊戲？

美國總統川普一上任就點燃關稅大戰戰火，關稅是他拿在手上的武器，其實策略是要換來談判。很明顯的，跟墨西哥及加拿大都已達到效果，美墨加三方先前對陣叫囂，但在川普先後與墨西哥總統薛恩鮑姆、加拿大總理杜魯多通話後化解緊張情勢，關稅延後一個月實施。印證川普啟動的關稅大戰本質上是一場「膽小鬼遊戲」，台灣敢不敢玩？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。