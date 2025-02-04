綠營側翼稱藍刪一千萬疫苗預算 國民黨團：一毛未刪
正值國人急打流感疫苗之際，有綠營側翼稱國民黨立委刪除今年度流感疫苗預算1000萬元。國民黨立院黨團今天駁斥，指攸關流感疫苗預算的「疫苗基金」尚在審查中，且委員會審查結果也是「一毛未刪」。
國民黨團表示，現在國人打的疫苗是去年4月公開採購的，與今年的預算一點關係都沒有，而今年衛福部有關流感疫苗預算的「衛生福利特別收入基金—疫苗基金」，立法院尚在審查中尚未二、三讀，委員會審查結果也是「一毛未刪」。
國民黨團指出，國民黨立委發現衛福部去年疫苗採購預算執行率居然只有10%，要求衛福部必須強化預算使用效率，衛福部還承認到去年8月底止銷毀了各類COVID-19疫苗1236萬劑，要求衛福部必須深切檢討，這樣監督預算程序竟被綠營側翼造謠抹黑。
國民黨團書記長王鴻薇表示，去年4月政府採購688萬劑流感疫苗供去年冬季及今年初施打，今年流感疫苗採購預算一毛未刪，可如期於今年4月採購。
王鴻薇也說，現在因大S流感辭世憾事，全民人心不安，急著搶打公費流感疫苗，她呼籲行政院應緊急採購公費流感疫苗，以安民心，讓想打的國人都有疫苗可打，才是政府現在最應該做的事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言