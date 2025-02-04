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綠營側翼稱藍刪一千萬疫苗預算 國民黨團：一毛未刪

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
接種疫苗示意圖。聯合報系資料照
接種疫苗示意圖。聯合報系資料照

正值國人急打流感疫苗之際，有綠營側翼稱國民黨立委刪除今年度流感疫苗預算1000萬元。國民黨立院黨團今天駁斥，指攸關流感疫苗預算的「疫苗基金」尚在審查中，且委員會審查結果也是「一毛未刪」。

國民黨團表示，現在國人打的疫苗是去年4月公開採購的，與今年的預算一點關係都沒有，而今年衛福部有關流感疫苗預算的「衛生福利特別收入基金—疫苗基金」，立法院尚在審查中尚未二、三讀，委員會審查結果也是「一毛未刪」。

國民黨團指出，國民黨立委發現衛福部去年疫苗採購預算執行率居然只有10%，要求衛福部必須強化預算使用效率，衛福部還承認到去年8月底止銷毀了各類COVID-19疫苗1236萬劑，要求衛福部必須深切檢討，這樣監督預算程序竟被綠營側翼造謠抹黑。

國民黨團書記長王鴻薇表示，去年4月政府採購688萬劑流感疫苗供去年冬季及今年初施打，今年流感疫苗採購預算一毛未刪，可如期於今年4月採購。

王鴻薇也說，現在因大S流感辭世憾事，全民人心不安，急著搶打公費流感疫苗，她呼籲行政院應緊急採購公費流感疫苗，以安民心，讓想打的國人都有疫苗可打，才是政府現在最應該做的事。

正值國人急打流感疫苗之際，有綠營側翼稱國民黨立委刪除今年度流感疫苗預算1000萬元。國民黨團書記長王鴻薇表示，去年4月政府採購688萬劑流感疫苗供去年冬季及今年初施打，今年流感疫苗採購預算一毛未刪，可如期於今年4月採購。圖／聯合報系資料照片
正值國人急打流感疫苗之際，有綠營側翼稱國民黨立委刪除今年度流感疫苗預算1000萬元。國民黨團書記長王鴻薇表示，去年4月政府採購688萬劑流感疫苗供去年冬季及今年初施打，今年流感疫苗採購預算一毛未刪，可如期於今年4月採購。圖／聯合報系資料照片

國民黨 流感疫苗 衛福部

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