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幼兒園性侵案未落實追蹤 監察院糾正北市府

中央社／ 台北4日電

監察院今天表示，台北市政府針對私立培諾米達幼兒園教保員毛畯珅性侵幼兒案，未依法落實行政調查及追蹤列管，導致7大斷點發生漏接，有重大違失，因此通過糾正。

監察院表示，監委葉大華、田秋堇、紀惠容將在明天上午10時召開記者會說明。

台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅涉性侵、偷拍6名女童，一審判刑28年，二審認定他共涉犯逾200罪，各罪判刑累積逾1200年，應執行28年8月，可上訴。檢方另又查出毛男涉侵犯39名幼童，再依加重強制性交等罪起訴。

北市府人士去年7月指出，此案為民國111年獲通報，從當時以來的行政處理確有疏失，教育局和社會局皆難辭其咎，全案由北市府主動移送監察院，也會提交考績委員會進行行政懲處。

北市府 幼兒園 監察院

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