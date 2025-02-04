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蔡英文時代就報名選台中市長 何欣純：賴主席應已在布局

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
何欣純今接受主持人黃光芹的政論直播節目「中午來開匯」專訪。圖／「中午來開匯」提供
何欣純今接受主持人黃光芹的政論直播節目「中午來開匯」專訪。圖／「中午來開匯」提供

台中市長盧秀燕任期將屆滿，外界點名民進黨人選之一的立委何欣純今表示，民進黨執政縣市不多，要更及早布局，「早在上一屆市長選戰，就跟當時黨主席蔡英文表達過意願」，最後尊重推派立委蔡其昌的決定。她也說，相信黨主席賴清德也已在布局，各個縣市應該有在盤點。

何欣純今接受主持人黃光芹的政論直播節目「中午來開匯」專訪，被問到賴清德今年走春發福袋，在台中樂成宮詢問眾人「欣純選市長，好不好？」被視為已開始助選，另外賴清德在慈濟宮參香時，何欣純還主動為賴清德整理帽T，引發熱議。

何欣純表示，對政治人物來說，春節就是跟選民接觸機會，每年除夕至初三都是拜年走春時間，當天因為對眼看過去就是總統府攝影官，對方一直示意賴清德帽子歪了，「一直跟我使眼色，我有接收到這個訊息，我還先詢問總統，整理完攝影官還跟我比讚。」

隨後何欣純也說，賴清德擔任行政院長時，她是立法院黨團幹部，立院跟政院都會碰到，自己是賴清德在政治路上的後進，彼此常在吃飯等各場合遇到，賴清德都很提攜、支持，很感謝賴清德在她推動政策上的提攜跟建議。

談到台中市長選戰，何欣純表示，她個人特質在地方都不分黨派，堅持走中道，「我也認為要提早布局，民進黨執政縣市不多，要更及早布局，團結一致，希望2026有好的結局』。她說，從上一屆市長選戰時，就跟當時的民進黨主席蔡英文表達過意願，雖然黨最後選擇推派蔡其昌，她也尊重主席跟黨部的決定，如今她同樣也尊重黨的時程，只是及早布局是必要的，因此立委選舉後她隨即投入基層，希望自己做好充足準備。

「我從蔡英文時代就有報名。」何欣純說，雖然自己早報名台中市長選舉，但還是要經過黨的提名，「我相信主席也都在布局，各個縣市應該都有在盤點」。至於外界認為蔡其昌對選舉態度低調，何欣純則說，不能說蔡其昌沒有「報名」，在黨的程序下，蔡也是人才、選項之一，重點是如何在黨的制度下，分進合擊。

對於蔡其昌在上屆市長選舉敗給盧秀燕，何欣純表示，每個時空背景環境不同，不確定性很高，不能用2022年的背景來看2026年，外界都說台中是搖擺州，因為台中人是理性的，只要是好的人選就會接受，重要即為是否是對的人。

何欣純 蔡英文 賴清德

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